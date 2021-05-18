Беспилотники и сотня росгвардейцев: как брали убийцу из Пензенской области

49-летняя жительница Пензенской области, которую застрелил бывший супруг, несколько раз писала на него заявление в полицию из-за угроз. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая погибшей Ольга.

«Она писала на него несколько раз заявление в полицию — он ей часто угрожал, а в последнее время просто слетел с катушек. Не знаю откуда, но в нем появилась огромная злость на весь мир, в особенности на бывшую супругу», — отмечает она.

Развелись они еще несколько лет назад — хотя и остались соседями по селу, они долгое время не общались, говорит Ольга.

«Я знаю их давно. Еще когда они были вместе, он много пил, избивал ее. В один момент она не выдержала и рассталась с ним. Он очень долго пытался ее вернуть, но, к счастью, она не согласилась и зажила своей жизнью», — добавила собеседница.

Когда мужчина напивался, он становился агрессивным и мог накричать на знакомых, говорит в свою очередь соседка погибшей Ирина. «Здесь, видимо, словил белку и решил взять ружье и ответить на старые обиды», — сетует она.

«Очень жалко ее и остальных. Она — женщина с огромным сердцем, фельдшер. Она всем в селе помогала, общалась и ни одного плохого слова ни про кого не говорила. Мать ее такая же, была в возрасте, но еще пожила бы», — говорит Ольга.

«Это моя коллега по работе. Очень хороший, грамотный специалист, болеющий душой за свое дело. Она неравнодушная, добрая, многим помогала. Мама ее тоже очень хорошая женщина. Никому ничего плохого они не сделали. Очень соболезнуем дочерям. Похороны завтра, не представляю, как они это переживут», — рассказала «Газете.Ru» жительница села Липовка, пожелавшая остаться анонимной.

Трагедия в селе Липовка Малосердобинского района произошла вечером 16 мая 2021 года. В тот день 49-летний местный житель из охотничьего ружья застрелил бывшую супругу и ее 78-летнюю мать. После этого он добрался до соседнего села и там убил 50-летнего брата экс-супруги, сообщал региональный СК.

Затем подозреваемый скрылся с оружием. В его розыске были задействованы около 100 сотрудников Росгвардии по Пензенской области. Для определения его места нахождения использовались служебные собаки, беспилотные летательные аппараты и приборы ночного видения.

Вечером 17 мая силовики вышли на след. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. На месте происшествия было обнаружено охотничье ружье и боеприпасы.

«Тут такая спецоперация была, когда он с ними расправился. Огромное количество полиции. Причем при осмотре местности, они его сперва не заметили — он в траве прятался. Его увидел наш односельчанин и позвонил в полицию, а те уже передали. Он попытался выстрелить в росгвардейца, но они быстрее его уложили и слава богу», — вспоминает Ирина.

По предварительным данным следствия, мотивом убийства стали неприязненные отношения между бывшими родственниками. После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа». Расследование продолжается.

Помимо этого региональная прокуратура инициировала проверку на законность владения оружием подозреваемым. Сотрудникам надзорного органа предстоит проверить документы на ружье ИЖ-43, из которого предполагаемый преступник застрелил жертв. Если выявят нарушения, примут меры прокурорского реагирования.