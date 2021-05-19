«Опасный закон»: как СМИ накажут за цитирование

Принятый Госдумой в третьем чтении законопроект, согласно которому СМИ будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов коллег, если их главных редакторов нельзя установить и привлечь к ответственности, опасен для медиаиндустрии. Об этом «Газете.Ru» заявил главный редактор издания «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

«Закон очень опасный, и он мне естественно не нравится. Контроль за существованием СМИ возложен на органы Роскомнадзора. Если это СМИ, то оно зарегистрировано в Роскомнадзоре. Мы процитировали, например, СМИ третьего сорта, но существующее и официально зарегистрированное. Правоохранительные органы не находят руководство этого СМИ, и под наказание попадаем мы», — сказал он.

Многие из зарегистрированных СМИ работают не регулярно и изредка публикуют дезинформацию, которую могут подхватить другие издания, продолжает Сунгоркин.

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«У нас сложилось как? Примерно 30 тыс. СМИ зарегистрировано, а реально работают только 6 тыс. А вот все остальные при необходимости могут любую дезинформацию распространять, и мы можем на это легко попадаться», — пояснил он.

С коллегой согласился главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. По его словам, закон до конца не продуман: он не защищает граждан от неправомерной информации, а лишь усложняет работу журналистов.

«Все перепутано, напутано. Непродуманный до конца закон, который пытаются сегодня в жизнь претворить некоторые депутаты, которые между прочим ни разу в СМИ не работали и не очень представляют, что такое СМИ, что такое интернет-издание, соцсети — что с чем едят.

Это просто ужесточение в конечном счете против всех тех СМИ, которые достаточно уверенно и нормально работают на рынке. Если уж говорить о фейках, то 99% из них распространяют блогеры, различные Telegram-каналы, которые не зарегистрированы как СМИ и не несут ни за что ответственность», — посетовал он.

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Как пояснил ТАСС один из авторов поправок в закон «О СМИ», первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский, изменения вносятся для того, чтобы журналисты перестали ссылаться на несуществующие СМИ.

«Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием», — сказал парламентарий.

Согласно действующему законодательству, редакция, главный редактор и журналист не несут ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».

Если же новация вступит в силу, журналистам придется тратить время на то, чтобы установить данные главного редактора цитируемого СМИ, предупреждают юристы.

«В том случае, если журналист захочет опубликовать сведения в виде перепечатки из другого СМИ, ему заранее следует озаботиться выяснением данных главного редактора этого СМИ. Если же главред скрывается и установить его данные не представится возможным, освободиться от ответственности не получится», — объяснил «Газете.Ru» правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго.

Хотя он сомневается, что изменения приведут к увеличению числа исков к главным редакторам, его коллега, эксперт по медийному праву Игорь Васильев, убежден: юридических проблем все же прибавится. «На такое СМИ фактически будет возложена обязанность установить личность главного редактора», — сказал он.

При этом нет разницы, цитата какого СМИ была признана неправомерной — зарубежного или российского. «В законе нет дифференциации между российским и зарубежным СМИ. Поэтому, если данные главного редактора будут установлены, то у СМИ появятся все основания требовать освобождения от наказания», — заключил Корчаго.