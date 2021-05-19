Свобода или безопасность: Кремль и Совбез поспорили о вакцинации

Вопрос о введении обязательной вакцинации россиян от коронавируса COVID-19 не прорабатывается в администрации президента, приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В предметном плане никаких действий <...> не выполняется», — сказал Песков.

Реплика Пескова прозвучала в ответ на слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, что вместо добровольной вакцинации от COVID-19 не исключено введение обязательных для всех россиян прививок.

«Юристам придется дать свои ответы», — указывал в этой связи Медведев. И эта фраза замглавы Совбеза принципиально важна, поскольку, согласно действующему законодательству, власти не имеют права принуждать людей к вакцинации, пояснила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Эксперт напомнила, что федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» однозначно говорит, что россияне имеют право на добровольное получение медицинской помощи или отказ от нее.

Привлечь россиянина к ответственности за отказ от вакцинации можно, если только доказан факт причинения вреда здоровью других граждан вследствие этого отказа.

«В рамках действующего законодательства меры административного принуждения невозможны», — подчеркнула Лариса Попович.

В свою очередь, нашлись и сторонники предложение экс-премьера России. Предложение Медведева счел правильным врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Я за непременное вакцинирование, и не только от коронавируса. Я бы сделал список обязательных вакцин, которые входят в календарь детских основных прививок. Не разрешил бы без этих уколов поступать в средние и высшие учебные заведения. Считаю, что от коронавируса с помощью препаратов обязательно застраховать себя должна группа риска: лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Именно они болеют тяжело и умирают», — пояснил эксперт.

Мясников отказался считать вакцинацию личным делом каждого отдельно взятого россиянина.

«Коллективный иммунитет подразумевает собрание коллектива, отдельных индивидов. Это благо всего народа. Чтобы достичь его, мы не можем пустить это на самотек.

Кто-то хочет, кто-то не хочет…Люди не прививаются. Они рискуют своим и чужим здоровьем, разоряют нашу медицину. Ты не привился, после две недели отлежал в реанимации, потом все равно умер», — посетовал Мясников.

В январе нынешнего года председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал создание COVID-паспортов важным и нужным делом. При этом он подчеркнул, что стоит посмотреть, кем и как подобная информация будет использоваться. По его словам, эти данные могут быть полезны для врачей, медиков и работников санэпидслужбы.

Ранее стало известно, что COVID-паспорта вводит Башкирия. Их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки.

В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина указал, что создание дополнительных документов для привитых, кроме сертификата, нецелесообразно и даже вредно. Замглавы кабмина пояснила, что такие меры раздражают россиян и делают вакцинацию в их глазах обязательным, принудительным процессом.

«Это на сегодняшний день недопустимо», — заключила Голикова.

Стоит отметить, что, к примеру, в Бразилии, занимающей третье место по количеству инфицированных, Верховный федеральный суд разрешил властям вводит ограничения в отношении граждан, отказавшихся от вакцинации от коронавируса, при введении соответствующего закона. Об этом сообщало издание Folha de S.Paulo.

Коллегия поддержала бразильского судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что обязательная вакцинация может осуществляться «косвенными мерами». В качестве примера судья привел введение для отказавшихся от вакцинации запрета на посещение определенных мест или на определенную деятельность.

В Саудовской Аравии власти ввели правило обязательной вакцинации для посещающих любые мероприятия, государственные и частные образовательные учреждения, и для проезда в общественном транспорте.