Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Власть и право

close

«Это будет не ГУЛАГ»: мигрантов могут заменить заключенными

Глава СПЧ поддержал идею главы ФСИН заменить мигрантов заключенными

Глава ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд российских заключенных. Отбывающие наказание могут заменить трудовых мигрантов, считает он, при этом ведомство готово «организовать не ГУЛАГ, а абсолютно новые достойные условия». В СПЧ идею поддержали. Система трудовых лагерей была ликвидирована в СССР в период оттепели. Однако в последние годы в РФ периодически предлагают «перевоспитывать трудом» осужденных — их хотели бросить на стройки БАМа и Крымского моста.

Скопировать ссылку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выдвинул идею привлекать заключенных к работам, на которых сейчас трудятся мигранты из Средней Азии. Об этом чиновник заявил в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске, передает ТАСС.

Калашников напомнил, что недавно президент Владимир Путин встречался с главами Узбекистана и Таджикистана, обсуждался вопрос привлечения мигрантов на те объекты, где не хватает рабочей силы.

«Мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», — сказал он.

В частности, ФСИН хочет привлечь осужденных к восстановлению Сибири после лесных пожаров — чтобы они сажали деревья.

Глава ведомства добавил, что заключенный в этом случае «будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату». Калашников выразил мнение, что так решится не только трудовая проблема, но и будет дан старт решению проблемы социализации освободившихся.

Председатель СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев заявил «Газете.Ru», что в целом не против этой инициативы — сгонять на работы принудительно, «как это было в прошлые печальные времена, конечно, никто не будет».

«Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет. <…> Надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения. Есть проблема: далеко не все осужденные заняты работой, далеко не во всех российских колониях есть работа. Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой», — подчеркнул Фадеев.

Заманчивая идея

Российские политики и чиновники в последнее время неоднократно предлагали привлекать заключенных для работы на стройках. В феврале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с замглавы ФСИН Анатолием Якуниным говорил, что в регионе можно привлечь на принудительные работы более 5 тыс. заключенных — они могли бы строить социальные объекты и инфраструктуру, а также объекты «Газпрома» и РЖД.

В марте 2019 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что труд осужденных можно было бы использовать в рамках муниципального и госзаказа. Она напомнила, что у ФСИН есть «положительный опыт» привлечения заключенных к переработке мусора. Условия безопасности труда при этом должны строго соблюдаться.

Депутаты Госдумы от КПРФ в 2015 году предлагали использовать труд осужденных на стройках и в сельском хозяйстве. «Мы получаем очень много писем от заключенных, в которых они пишут, что им не дают никакой возможности работать», — заявил в разговоре с «Российской газетой» глава юридической службы партии Вадим Соловьев.

Заключенные, по словам депутата, просто слоняются без дела. Это подрывает их психическое состояние, а из-за этого обостряются их отношения с администрацией пенитенциарных учреждений. Газета назвала этот законопроект «весьма революционным» и напомнила о «генетической памяти россиян» — ассоциации у многих возникли с трудовыми лагерями ГУЛАГа.

Коммунисты предлагали тогда трудоустраивать осужденных за тяжкие преступления только на территории колоний, а «нетяжким» — разрешить покидать колонии для работ. Речь шла не о принудительном труде.

Осужденные на БАМ

Менее месяца назад, в конце апреля, правительство РФ обсуждало возможность привлечения заключенных к строительству инфраструктурных объектов Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля. Проработка вопроса была поручена Минтрансу, ФСИН и РЖД.

Сейчас БАМ (достроить его планируют к 2030 году) страдает от кадрового голода из-за масштаба работ и пандемии COVID-19 — многие мигранты, вернувшиеся на родину, там и остались.

Дефицит рабочих рук пытаются решить с помощью солдат из железнодорожных войск — в 2021 году на БАМ должны бросить порядка 3 тыс. российских военнослужащих. РЖД требуется 15 тыс. рабочих для строительства БАМа, но пока что компания смогла мобилизовать около 5 тыс. человек.

Заключенные ГУЛАГ строили БАМ с 1932 года, через местные лагеря прошли около 2 млн человек. С 1933 по 1938 год, по официальным данным, в БАМлаге погибли около 40 тыс. человек. Силами зеков был построен 190-километровый участок железной дороги, соединяющий БАМ с Транссибом, также были закончены ветки до Комсомольска-на-Амуре и Братска. Система ГУЛАГ была ликвидирована в 1960 году.

Олимплаг

Летом 2014 года замглавы ФСИН Олег Коршунов предлагал отправить российских заключенных строить Крымский мост и убирать окрестности Сочи после Зимней Олимпиады.

«Большие ресурсы потребуются на строительство моста через Керченский пролив — нужно будет делать железобетон, заниматься металлообработкой. Мы в состоянии помочь», — говорил он. Он добавил, что

для уборки предместий Сочи «власти попросили 200 человек из колоний-поселений».

«Это люди не преступного мира», — заверял чиновник. При этом Коршунов признал, что рабочее время для осужденных часто незаконно продлевается, начальники колоний нарушают Трудовой кодекс. Тем не менее, рабским трудом привлечение осужденных к уборке территорий колоний он считать отказался.

А как сейчас?

По состоянию на март 2019 года осужденные трудятся на производственных объектах уголовно-исполнительной системы и их партнеров, сообщала ФСИН. Каждый год объем продукции, работ и услуг, произведенных ими, превышал 32 млрд рублей. Осужденные в основном занимаются производством готовых металлических изделий, шьют одежду и обувь, изготавливают мебель и работают на лесозаготовках.

Возможность привлекать осужденных к лишению свободы к труду предусмотрена законодательством РФ – статьей 103 УИК. На заключенных распространяются конституционные гарантии, обычно привлекают к работам добровольцев, это учитывается при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении. Работать заключенные должны на основании договоров, их труд должен оплачиваться. Бесплатно трудиться они могут только на благоустройстве колоний и прилегающих территорий. Правозащитники регулярно выражают опасения по поводу того, что в колониях «процветает рабский труд» — об этом говорил «Московскому комсомольцу» правозащитник Лев Пономарев (имеет статус иностранного агента).

К ряду работ осужденных привлекать нельзя – это работа в административных зданиях, где хранятся спецтехсредства и служебная документация, работа ночными сторожами на удаленных объектах и водителями оперативных машин.

По мнению юристов, чтобы обеспечить законность труда заключенных, необходимы будут значительные материальные ресурсы.

В 2017 году ФСИН признала, что заключенные получают за свой труд меньше положенного. Средняя зарплата осужденного в 2016 году составляла, по данным Минюста РФ, всего 205 руб. в день (или 6355 руб. в месяц). Из 670 тыс. осужденных к труду привлекались 182,5 тыс. человек. Замглавы управления режима и надзора ФСИН Александр Дергачев тогда признал, что вопрос труда «достаточно дискуссионный», а служба знает о проблеме низкой зарплаты и «возможно, требуется более жесткий контроль».