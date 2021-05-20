«С пистолетом в школу»: в Москве задержали подростков за разговор в автобусе

В московском районе Очаково-Матвеевское полиция задержала двух первокурсников колледжа 16-ти и 17-ти лет. Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, молодые люди в автобусе обсуждали нападение на школу.

«Залетаем в школу, ты с ножом, а я с пистолетом», — сказал один из них другому. Фразу услышал ехавший в том же автобусе шестиклассник, он возвращался с уроков домой. Испугавшись, он позвонил в полицию и рассказал о странном разговоре.

Кроме того, один из подростов мог везти с собой кобуру от пистолета, которую случайно уронил. Вскоре их задержали. По словам одного из молодых людей, они «просто шутили про расстрел в школе». По словам юриста Тимура Маршани, подростков максимум могут поставить на профилактический учет. Задержаны они были «для проведения проверки и превентивных мер воздействия».

Человек не несет уголовную ответственность за намерение совершить преступление или обсуждение этого намерения. При этом молодых людей проверят на причастность к экстремистским организациям. «Родителям ничего не будет», — добавил юрист.

Telegram-канал сообщает также, что дома у подростков нашли страйкбольный пистолет, нож-бабочку, две бейсбольные биты и бронежилет. Соседи пожаловались прибывшим на место событий журналистам, что «парни часто ведут себя неадекватно».

Злые шутки

После трагедии в Казани (11 мая бывший ученик 175-й гимназии Ильназ Галявиев убил из ружья девять человек) СМИ сообщили сразу о нескольких «шутниках», которые заявили о желании напасть на школу. 17 мая LIFE SHOT писал, что московский школьник Матвей «в шутку» рассказал подруге о планах устроить нападение. Та сообщила матери, мать позвонила в полицию. Подростка задержали, он заявил в ходе беседы с правоохранителями, что пошутил. При обыске у него в квартире нашли пневматические автомат и пистолет, сигнальную ракетницу и пустой тубус от гранатомета.

В тот же день в Тюмени был заключен под стражу 17-летний старшеклассник. Он разослал видео, в котором заявил, что планирует устроить расстрел в учебном заведении. Школьника обвинили в заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Наказание по статье 207 УК РФ предусматривает либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено», — говорится в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

13 мая уголовное дело по 207-й статье было возбуждено в Амурской области. В Благовещенске задержали 17-летнего подростка, который также угрожал устроить расстрел в школе «как в Казани». Об этом он сообщил в соцсетях. В школе №27, которую угрожал атаковать юный благовещенец, на время приостанавливали работу. Детей отправляли по домам.