Посылка с полусладким: как «Почта России» будет доставлять алкоголь

«Почта России» и российское правительство разрабатывает проект онлайн-продажи алкоголя. В первую очередь рассматривается возможность реализации таким образом российского вина.

«Почта России» действительно входит в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Однако пока что речь идет лишь о ранней стадии обсуждения такого решения. Подчеркнем, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина», — подчеркнули в пресс-службе «Почты России», отвечая на вопросы ТАСС.

Как рассказал представитель почтовой компании в комментарии РБК, проект находится на стадии дизайна. «Это только старт рассмотрения возможности. Почта здесь может стать удобным партнером как структура, уже имеющая готовую возможность идентификации клиента», — отметил представитель «Почты России».

По его словам, у авторизованных клиентов «Почты России» есть простая электронная подпись. «Значит, уже на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента. При формате «click&collect», когда заказ клиент получает в отделении, получится проводить повторную идентификацию, а при интеграции наших систем с ЕГАИС и учет продажи», — уверены в почтовой организации.

Как стало известно РБК, реализация пилотного проекта запланирована уже на этот июнь-декабрь. Он будет запущен сначала в двух регионах — Московской области и республике Мордовия. Планируется, что в эксперименте примут участие 25 крупнейших производителей вина в России.

«Почта России» предлагает создать единую платформу, чтобы связать производителей напитка с потребителями на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений. При этом создание такой системы требует немалых вложений — до 2025 года необходимо инвестировать порядка 5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на оборудование 25 dark stores — площадок для формирования заказов, мобильных локеров и ИТ-решения.

В 2025 году «при обслуживании 140 тыс. заказов в день выручка платформы может составить 100 млрд рублей, а количество проданных бутылок 200 млн», пишет РБК, ссылаясь на презентацию «Почты России».

При успешной работе платформы, потребитель сможет забрать заказ тремя способами. Первый предполагает, что заказ будет доставлен в специальный постомат отделения, где его заберет клиент после введения кода ячейки. Второй вариант — клиент назовет код кассиру, чтобы тот мог проверить возраст заказчика. Третий — вино могут доставить на дом, но клиенту будет нужно доплатить за last mile. Но в этом случае нужно специальное постановление правительства.

При этом заказ полностью оплачивается при оформлении на авторизованной площадке. В качестве такой площадки планируется привлечь проект одного из крупнейших производителей игристых вин в России компании «Абрау Дюрсо». Он называется Vino.ru и пока больше похож на витрину продукции производителя. По задумке оператора проекта, сайт будет не просто интернет-магазином, но и порталом с полезной и актуальной информацией о российских винах, ценах, мировом виноделии.

РБК отмечает, что с инициативой провести эксперимент прямых поставок российских вин через «Почту России» еще в начале апреля этого года выступил Владимир Путин. Осуществить идею он поручил кабмину и почтовому оператору.

По словам одного из источников РБК, этот проект «концептуально» поддерживает Минфин.

Россия не станет первопроходцем в организации доставки вина посредством услуг почтового оператора. Подобные услуги оказываются во Франции и Австрии.

В России с 2007 года нельзя продавать алкоголь дистанционно. Во время пандемии коронавируса с просьбой разрешить эту услугу к властям обратились российские предприниматели. В Министерстве промышленности и торговли допустили снятие запрета, но Минздрав традиционно выступил против, МВД также выразило свой протест. И в в сентябре этого года Минфин решил, что легализация онлайн-торговли не актуальна, поэтому этот вопрос не будет выноситься на рассмотрение депутатов.

Но, как пишет РБК, в концепции «Почты России» отмечается, что «заказывать вино «онлайн» уже фактически можно»: несмотря на отсутствие закона о торговле алкоголем онлайн, «на практике игроки уже организовывают продажу с доставкой или через click&collect», когда клиент получает заказ в отделении.