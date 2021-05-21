«Продолжаем болеть»: почему россияне не спешат прививаться от коронавируса

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что в столице процент привитых от коронавируса меньше, чем в любом европейском городе.

«Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы. Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — сказал Собянин на встрече с активистами севера-востока Москвы. Фрагмент записи встречи опубликован в блоге градоначальника.

Собянин уточнил, что в европейских странах прививка зачастую платная. По его словам, стоимость одного укола колеблется от €1,5 до €2 тыс., в то время как в Москве она бесплатна. Но и это, удивился мэр, не подталкивает жителей города делать прививки.

Собянин посетовал, что не помогают и различные стимулы от властей. «Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, сейчас в парках прививаем, сейчас еще 1 тыс. руб. платим пенсионерам, чтобы они могли пойти отовариться в магазинах, лишь бы только привились — но никого нет», — сказал Собянин, исправившись на «относительно никого нет».

«За все время привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей [Москвы]. Это приличная цифра, но она могла быть больше как минимум в два раза», — уверен Собянин.

Глава города также рассказал, что в стационарах остаются 9 тыс. человек. «Это тяжелые больные», — уточнил он.

На протяжении всей пандемии коронавируса по количеству зараженных Москва занимает первую строчку среди российских регионов. За последние сутки количество установленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличилось на 2 954 человека. Таким образом, общее число заболевших перевалило за 1,15 млн человек.

В России, по последним данным оперштаба, выявлено 4 983 845 случаев коронавируса. Заболевание затронуло все регионы страны. Выздоровели 4 601 120 человек, умерли 117 739 россиян. За последние сутки в России выявлено 8 937 новых случаев заражения.

Вакцинацию прошли более 21 млн россиян, сообщил 10 мая президент России Владимир Путин. «21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — считает глава государства. При этом он не стал уточнять, это количество тех, кто полностью прошел вакцинацию, или жителей страны, которые сделали только один укол.

Вместе с тем он призвал граждан, «не теряя время, делать прививку», а при первых симптомах болезни обращаться к специалистам.

Если Путин оценил промежуточные результаты кампанию по вакцинации как хорошие, то эпидемиологи придерживаются иного мнения. 20 мая на конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика» директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что темпы вакцинации в России «оставляют желать лучшего».

«К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране. На вчерашнее число вакцинацию прошли 24 млн человек», — приводит его слова «Интерфакс».

Ситуацию с «разнообразием вакцин» и недостаточными темпами вакцинации специалист связал в том числе с антипрививочным движением, которое «существовало во все времена». Роспотребнадзор, однако, отметил, что слова эпидемиолога — его личное мнение, а не позиция ведомства.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что российские власти могут сделать прохождение вакцинации обязательным, чтобы защитить подавляющее большинство граждан страны. Но в Кремле после слов Медведева успокоили: «В настоящее время так вопрос не стоит». Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что порог иммунизации населения страны планируется преодолеть до осени.

Тем временем Минздрав России предупреждает, что в России ситуация с коронавирусом до сих пор остается напряженной.

«В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В частности, ухудшение эпидемиологической обстановки в последние дни наблюдается в Санкт-Петербурге. В стенах «Ленэкспо» вновь развернули временный госпиталь — утром 21 мая туда поступил первый пациент с коронавирусной инфекцией.