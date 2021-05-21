«Россияне должны выполнять требования»: вправе ли власти проводить обязательную вакцинацию

Представитель Европейской ассоциации медицинского права, адвокат по медицинским делам Алексей Горяинов

— Действующее законодательство без каких-либо изменений допускает «обязательную» вакцинацию. Достаточно соответствующего решения главного санитарного врача о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям для всего населения. А Минздрав вносит соответствующие изменения в действующий календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, расширяя круг лиц.

При этом эта «обязательность» безусловно будет ограничена индивидуальными правами пациента. Никто не будет делать прививку при наличии противопоказаний. Этот нонсенс.

Но принцип автономии воли пациента конечно же будет несколько ограничиваться в интересах всего общества — на основании положений ФЗ «Об иммунопрофилактики инфекционных заболеваний» и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Юрист Анна Пойлова

— Если власти решат ввести обязательную вакцинацию для всех лиц на территории РФ, издавать отдельный закон не потребуется. Также нет необходимости в введении чрезвычайного положения. Достаточно ввести Санитарные правила, утвержденные Роспотребнадзором — согласно ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

И по статье 10 ФЗ №52 россияне обязаны выполнять требования санитарного законодательства и постановления санитарного врача. Также согласно части 2 статьи 6.3 КоАП нарушение санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий, совершенные в период угрозы эпидемии COVID-19, влекут наложение административного штрафа на граждан — в размере от 15 до 40 тыс. руб.

И Конституционный суд недавно вынес решения, по которым введение обязательного ношения масок в общественных местах и ограничения передвижений во время всплеска заболеваемости коронавирусом были признанными законным и не противоречащими Конституции России.

Ведь по пункту 3 статьи 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ограничения «приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти», они «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан», посчитали в Минюсте РФ.

Принятие постановления об обязательной вакцинации необязательно должно быть спровоцировано наступлением негативных событий. Это может быть как в результате предотвращения распространения инфекции, так и в целях защиты резидентов и нерезидентов.

Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право принять правила в любой момент времени.

Михаил Тер-Саркисов, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Тер-Саркисов и Партнеры»

— Часть 3 статьи 17 Конституции РФ гласит: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Если исходить из этого постулата, то законодатель должен обосновать принудительную вакцинацию.

Обоснование должно быть закреплено законодательно, к примеру в ФЗ «Об основных мерах по защите населения от новых инфекций» — возможно, совместно с Перечнем, утвержденным правительством РФ, в котором четко должны быть перечислены все случаи, когда вакцинация может быть произведена не добровольно.