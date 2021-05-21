Десантировались на палубу: что известно о гибели бойцов СОБР на учениях

В Мурманской области в ходе совместных тренировочных занятий Росгвардии с военнослужащими спецподразделений Министерства обороны в четверг, 20 мая, погибли два бойца СОБР «Росомаха».

ЧП произошло на западном берегу Кольского залива в ходе беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля, сообщает «Звезда». Как пишет портал «СеверПост», трагедия произошла из-за оборвавшегося троса, закрепленного на вертолете.

Один силовик погиб непосредственно на учениях, второй был госпитализирован и скончался в больнице. В этой связи 305-й военный следственный отдел Следственного комитета РФ начал проверку.

«Проверка проводится в рамках сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»), — говорится в сообщении ВСУ СК по Северному флоту.

Там напомнили, что халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее смерть нескольких человек, предполагает, среди прочего, семилетний срок заключения в качестве наказания.

При этом в следственном управлении отказались сообщать подробности происшествия, а также кто может быть фигурантом дела.

«Учитывая, что процессуальное решение о преступлении не принято, разглашение сведений о ходе доследственной проверки может повлечь нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В связи с этим, указанные сведения разглашению не подлежат», — заявил первый заместитель руководителя ВСУ СК России по СФ Иван Антонов.

В территориальном управлении Росгвардии заявили, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.

«КП-Мурманск» со ссылкой на источники сообщает, что одного из погибших звали Сергей Фундамент, он был заместителем командира отряда специального назначения «Айсберг». Он служил в Чечне, с лучшей стороны проявил себя в ходе выполнения спецопераций против боевиков, получил множество наград, в том числе — два ордена Мужества.