Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Происшествия

close

Десантировались на палубу: что известно о гибели бойцов СОБР на учениях

В Мурманской области на учениях погибли два бойца СОБР Росгвардии

Следственное управление по Северному флоту начало проверку гибели двух бойцов СОБР «Росомаха» на тренировочных учениях на берегу Кольского залива. Причиной трагедии стал обрыв троса в ходе беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля. В Росгвардии заявили, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.

Скопировать ссылку

В Мурманской области в ходе совместных тренировочных занятий Росгвардии с военнослужащими спецподразделений Министерства обороны в четверг, 20 мая, погибли два бойца СОБР «Росомаха».

ЧП произошло на западном берегу Кольского залива в ходе беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля, сообщает «Звезда». Как пишет портал «СеверПост», трагедия произошла из-за оборвавшегося троса, закрепленного на вертолете.

Один силовик погиб непосредственно на учениях, второй был госпитализирован и скончался в больнице. В этой связи 305-й военный следственный отдел Следственного комитета РФ начал проверку.

«Проверка проводится в рамках сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»), — говорится в сообщении ВСУ СК по Северному флоту.

Там напомнили, что халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее смерть нескольких человек, предполагает, среди прочего, семилетний срок заключения в качестве наказания.

При этом в следственном управлении отказались сообщать подробности происшествия, а также кто может быть фигурантом дела.

«Учитывая, что процессуальное решение о преступлении не принято, разглашение сведений о ходе доследственной проверки может повлечь нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В связи с этим, указанные сведения разглашению не подлежат», — заявил первый заместитель руководителя ВСУ СК России по СФ Иван Антонов.

В территориальном управлении Росгвардии заявили, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь.

«КП-Мурманск» со ссылкой на источники сообщает, что одного из погибших звали Сергей Фундамент, он был заместителем командира отряда специального назначения «Айсберг». Он служил в Чечне, с лучшей стороны проявил себя в ходе выполнения спецопераций против боевиков, получил множество наград, в том числе — два ордена Мужества.