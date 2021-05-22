Запрещенные семена петрушки: за какие растения дачников могут оштрафовать

На фоне теплой погоды и начала дачного сезона эксперты напомнили россиянам о ряде запретов, касающихся культивации различных растений на собственном земельном участке. Так, правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго объяснил ситуацию с семенами петрушки кудрявой, которые включены в перечень запрещенных, согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Однако это еще не означает, что это растение нельзя выращивать ради зелени.

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло»,

— объяснил Корчаго в комментарии агентству «Прайм».

При этом выращивание петрушки и ее употребление в пищу законны, успокоил дачников юрист, — ответственность не грозит тем, кто не собирается использовать семена петрушки в преступных целях. Как отметил юрист, россияне могут быть привлечены к уголовной ответственности, только если правоохранители докажут, что семена петрушки использовались для получения наркотического масла. В этом случае правонарушителя может ожидать уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотиков и растений, содержащих наркотические средства). По словам Корчаго, при этом может быть назначен штраф в размере до 40 тыс. рублей и даже ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, семена петрушки кудрявой Роспотребнадзор включил в список содержащих сильнодействующие ядовитые и наркотические вещества еще в 2011 году. В соответствии с этим были внесены изменения в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». При этом в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (упразднена с 2016 года, ее полномочия переданы МВД) тогда поясняли, что запрет не касается зелени.

Ранее также отмечалось, что дачникам якобы могут грозить наказания за сорняки на участках.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — рассказала юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова в комментарии РИА «Новости».

Она также отметила, что российские законы также предусматривают наказание за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками. Причем дачника могут привлечь как за использование семян, зараженных болезнями, так и за то, что он не уничтожает сорные растения. По словам Мацуковой, за это может грозить в лучшем случае предупреждение, в худшем — штраф. Для граждан он будет составлять 300-500 рублей, для должностных лиц — 500-1000 рублей; для юридических лиц — 5-10 тыс. рублей.

В свою очередь, сотрудник экологического правового центра «Беллона» Всеволод Левченко пояснил, что штрафы за сорняки получат те, у кого они произрастают на половине территории участка.

«Дачникам может грозить ответственность, если их участки относятся к сельхозземлям. Например, СНТ [Садовое некоммерческое товарищество]. Если дача оформлена под ИЖС — индивидуальное жилое строительство, то можно ничего не опасаться», — отмечает Левченко.

По его словам, «чтобы были применены санкции, нужно хорошо постараться». «В «диком» состоянии должно быть не менее 50% участка (для земель, отнесенным к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, — 20%)», — заявил он в комментарии РИА «Новости».

При этом даже в таком случае штраф за сорняки может быть назначен собственнику, только если сельскохозяйственная деятельность ведется менее чем на 25% площади участка, отметил эксперт.

Его слова подтвердил и глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило!» — написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что документ, который упоминался в СМИ, «касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».

«Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет! Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно!» — успокоил депутат.

Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов и вовсе назвал сообщение о штрафах за одуванчики и мяту фейком.

«Глупость полнейшая, притянуто за уши в рекламных целях. Люди просто рекламируют себя. Можно только посмеяться над этим и успокоить людей. Чтобы они не верили этим фейкам. Таких юристов надо ставить в черный список. Зря пугают народ», — сказал он телеканалу «360». Эксперт также заверил, что за последние сто лет никого за сорняки не штрафовали.

Однако, если штрафы за сорняки могут грозить только владельцам сельхозугодий, то обязанность своевременно косить траву, убирать сухую растительность и мусор на участке касается всех дачников. За нарушение этого правила может быть вменен штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, за какие ещё нарушения владельцам дачных участков может грозить наказание.