Уехать нельзя, остаться: МВД будет контролировать мигрантов с помощью нового спецрежима

В МВД сообщили, что для мигрантов, которые не имеют права находиться на территории России, но вынуждены оставаться в стране из-за сложившихся обстоятельств (например, соблюдение самоизоляции из-за пандемии коронавируса), введут специальный правовой режим. Он будет называться «Контролируемое пребывание».

«В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима — «Контролируемое пребывание»,

— сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что режим коснется, например, иностранцев, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке либо которым ограничили выезд из России из-за необходимости исполнения наказания или участия в судебных разбирательствах.

«Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции», — добавил собеседник агентства.

В отношении этих групп людей могут быть введены ограничения на законодательном уровне. Кроме того, изменения планируется внести в КоАП РФ в части установления ответственности иностранных граждан за нарушение режима контролируемого пребывания. В МВД считают, что эти меры помогут урегулировать правовой статус мигрантов.

По данным ведомства, из России еще не уехали около 1,6 млн мигрантов, которые остаются в стране с марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Ранее Министерство сообщало, что для мигрантов, которые не могут покинуть страну из-за ограничений авиаперелетов, срок пребывания в России продлят на 90 дней. Для этого иностранцам «необходимо обратиться с мотивированным заявлением в произвольной форме в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического пребывания», говорится в сообщении ведомства.

«Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек», — добавили в МВД.

Напомним, 21 мая президент России Владимир Путин пообещал улучшить условия для трудовых мигрантов. В первую очередь это коснется граждан членов Евразийского экономического союза. По словам главы государства, в скором времени будет запущена специальная система, которая упростит оформление документов, необходимых для трудоустройства. Интернет-система будет называться «Работа без границ», вместе с ней выйдет и соответствующее приложение. На платформах можно будет в онлайн-режиме заполнить все документы.

«Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран, и конечно, в первую очередь из государств – членов Евразэс», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

При этом, несмотря на значительное количество иностранцев, которые не могут уехать, в России за время пандемии возник дефицит трудовых мигрантов. По данным «Коммерсанта», в прошлом году он оценивался в 1,5 млн человек и привел к росту на 30% стоимости труда строителей и повышению цен на объекты строительства.