«Пока идет медленно»: Медведев оценил ход добровольной прививочной кампании в России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что в России может сформироваться коллективный иммунитет при добровольной вакцинации.

«Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости», — предупредил Медведев в комментариях на своей странице в Facebook.

Таким образом он ответил на критику его высказывания о том, что вакцинация против коронавируса может быть и обязательной. Медведев подчеркнул, что иммунитет к вирусу, как считает большинство исследователей, вырабатывается не на всю жизнь, поэтому «будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации».

Медведев пояснил, что, говоря о введении в некоторых случаях обязательной вакцинации, он комментировал реплику коллеги из ПАСЕ про решение Европейского суда по этому вопросу.

«И последнее — для исторической точности — в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», — написал зампред.

19 мая Медведев отметил, что позиция ряда европейских институтов «вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление».

«Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», — считает зампред Совбеза.

Ранее в Кремле после его слов о существовании обязательной вакцинации отмечали: «В настоящее время так вопрос не стоит». Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что порог иммунизации населения страны планируется преодолеть до осени.

Ранее «Газета.Ru» пообщалась с юристами и выяснила, что закон не ограничивает власти во введении обязательных процедур.

«Действующее законодательство без каких-либо изменений допускает «обязательную» вакцинацию. Достаточно соответствующего решения главного санитарного врача о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям для всего населения», — сказал представитель Европейской ассоциации медицинского права, адвокат по медицинским делам Алексей Горяинов.

Но «обязательность», по его словам, будет ограничена «индивидуальными правами пациента». «Никто не будет делать прививку при наличии противопоказаний. Это нонсенс», — заверил Горяинов.

В то же время специалист подчеркнул, что автономия пациента будет ограничена «в интересах всего общества» — на основании положений федеральных законов № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» и № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Юрист Анна Пойлова подтверждает слова коллеги. Она отметила, что для введения обязательной вакцинации властям не надо будет даже отдельный закон издавать. «Достаточно ввести Санитарные правила, утвержденные Роспотребнадзором — согласно федеральному закону № 52-ФЗ», — добавила она.

«Также согласно части 2 статьи 6.3 КоАП нарушение санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий, совершенные в период угрозы эпидемии COVID-19, влекут наложение административного штрафа на граждан — в размере от 15 до 40 тыс. руб.», — напомнила юрист.

В то же время Конституция, как заметила Пойлова, разрешает ограничивать права и свободы гражданина в той мере, «в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Тем временем Минздрав против введения обязательной вакцинации.

Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом», — сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев во время дискуссии 19 мая, в которой участвовал и Медведев.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не против того, чтобы прививочная кампания стала обязательной. В частности, специалисты не исключают такого развития ситуации, когда уровень передачи инфекции «неприемлемо высок». Об этом сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич в комментарии ТАСС.

«ВОЗ не представляет себе, что в настоящее время страны будут прибегать к вакцинации против COVID-19 в приказном порядке, однако, безусловно, бывают ситуации, когда может быть настоятельно рекомендовано сделать прививку», — отметил, добавив, что к такому подходу могут прибегнуть власти некоторых стран, учитывая интересы «спасения жизней».

«При выполнении подобных указаний или требований, включая применение каких-либо наказаний или штрафов, требуется крайняя осторожность, поскольку они могут усилить неравенство - социальное и в сфере здравоохранения», — заключил собеседник агентства.