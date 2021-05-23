Тщетный пиар: ждать ли миллиардеру штурма своей яхты

Так, британская The Daily MailThe Daily Mail опубликовала сообщение о том, что суперяхту Luna, припаркованную в порту Дубая, могут захватить штурмом ветераны спецподразделения особой лодочной службы (SBS) Её Величества.

История вопроса

И если в тоне статьи таблоида сквозит явная ирония, то деловые СМИ вроде Bloomberg отмечают в известной степени неудачный характер «погони за деньгами», которую преследуют бывшая жена российского миллиардера Татьяна Ахмедова и ее адвокаты из Burford Capital.

Яхта, принадлежащая семейному трастовому фонду Ахмедова, давно стала ключевой декорацией спектакля, разыгравшегося еще в конце 2016 года с подачи Высокого суда Лондона.

Стараниями дорогих адвокатов, нанятых для защиты интересов Татьяны Ахмедовой, судья назначил бывшей жене олигарха рекордные отступные – более $600 млн.

Это только начало

Ахмедов тогда заявил, что исполнять решения британского суда не собирается, а активами в Соединенном Королевстве, которые могли бы быть арестованы во исполнение данного вердикта, он просто не владеет.

С тех пор уже четвертый год длится охота юристов Burford по всему миру за активами Фархада Ахмедова.

Их попытка арестовать упомянутую яхту Luna в 2019 году закончилась в конечном счете провалом. Суд Дубая яхту освободил, а владеющий судном семейный фонд выставил против Burford иски на сумму свыше $100 млн за вынужденный простой лодки.

«На новости о том, что суд Дубая в марте этого года освободил яхту из-под ареста, акции Burford рухнули на 60 процентов — пишет «Общая газета». — Но это, похоже, только начало: Фархад Ахмедов уже тогда пообещал выбить из фонда компенсацию за незаконный простой судна до последнего пенса».

5 млн за два года

Как сообщил на прошлой неделе английский судья, слова которого процитировали многие СМИ, из этой суммы за два года Татьяна Ахмедова и ее защитники из Burford сумели получить лишь 5 млн фунтов – то есть, чуть более 1%. Как пишет издание, компания якобы взялась за это дело на условиях получения 30% взысканных денег в качестве комиссии.

Поэтому в итоге Burford Capital на сегодняшний день заработал всего 1,6 млн фунтов.

Это весьма скромная сумма, если учитывать, что понесенные затраты на процессе та же The Daily Mail оценивала в 20 млн фунтов, а многие эксперты считают эту цифру заниженной.

Сложившаяся ситуация, пишет обозреватель Bloomberg Джонатан Браунинг, проливает свет на то, как богатые люди мира могут защитить активы с помощью регулирующего арбитража, игры одной юрисдикции против другой, создания непрозрачных трастов и передачи прав собственности.

Вероятно, сторонники Фархада Ахмедова воспримут это наблюдение журналиста как комплимент в адрес предпринимателя, который, в их представлении, добился своей цели и здесь, по сути, отвесил пощечину британскому суду.

Спикер миллиардера напомнил The Daily Mail, что все попытки захватить яхту окончились для Татьяны Ахмедовой неудачей, поскольку высшие судебные инстанции Дубая не признали решение Высокого суда Лондона.

Сейчас судно пришвартовано рядом с яхтой правителя Дубая шейха Мохамеда.

Представитель Ахмедова напомнил, что сейчас в Лондоне рассматривается другое дело – против самого шейха, пишут «Новые известия». Может быть, предположил он, английские морпехи будут штурмовать сразу обе яхты.

Как предположил сам Фархад Ахмедов, юристы Burford еще минимум 3-5 лет в судах будут «пыль глотать». «Я с юридическими террористами в переговоры никогда не вступал и впредь не собираюсь этого делать», - заявил предприниматель.