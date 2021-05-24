Задержание Протасевича, «Евровидение» и Маск на марафоне «Новое знание»: что пишут телеграм-каналы

В этот раз начнем с грандиозного скандала, который разразился в воскресенье, и связан он с задержанием белорусскими властями экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс днем 23 мая, сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту как раз и находился Протасевич, которого в итоге вывели из самолета и задержали. Лайнеру Ryanair разрешили вылететь в Вильнюс после пяти часов в Минске.

«Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой принять санкции против правительства Белоруссии из-за этой ситуации», — описывает реакцию Запада на задержание Протасевича РИАN.

А, например, Никита Кричевский характеризует произошедшее 23 мая в своей «Антискрепе» лаконично и емко: «Чума. Просто чума».

«Адекват», в свою очередь, как подчеркивает канал — из чисто эстетических соображений — горько жалеет, что у Белоруссии еще зимой отобрали чемпионат мира по хоккею.

«Потому что если бы не отобрали тогда, было бы что поотбирать прямо сейчас, в режиме реального времени. Или по крайней мере полюбоваться на всех причастных к разрешению дилеммы шекспировского накала «и не отбирать нельзя, и отобрать уже немыслимо», — рассуждает канал.

Но задержание Протасевича — далеко не единственное яркое событие прошлой недели. Вспомним хотя бы «Евровидение».

«Евровидение посткарантинного мира - это ярко, весело и почти не политизированно, — написала Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня». — До ковида многие относились к конкурсу, как музыкальной Олимпиаде, в которой обязательно нужно всех уделать. А между тем, олимпийский принцип заключается не в победе, а в участии. Поздравление всем, кто участвовал! И отдельное поздравление Маниже. Ты — молодец!».

Также на прошлой неделе прошел онлайн-марафон «Новое знание», лекции которого просмотрело более 20 миллионов человек, напоминает «Мейстер».

«В качестве спикера удалось привлечь Илона Маска, который выступил за усиление российско-американского сотрудничества между Россией и США в сфере высоких технологий. Уже только одно это взорвало информационную повестку, однако марафон запомнится нам и другими резонансными заявлениями. Например, представителей «Яндекса», министров Лаврова и Фалькова», — пишет канал об успехе организаторов.

На Западе тем временем продолжают пугать народонаселение пугалками про Россию.

В этот раз отличился британский министр обороны Бен Уоллес, который заявил, что Россия является для Великобритании «угрозой номер один».

«Заключается это в том, что российские корабли и подводные лодки регулярно появляются возле британских берегов. В 2020 году были замечены 26 кораблей РФ и одна подводная лодка, а с 2013 года таких инцидентов было 150. Хотя почему «инцидентов» - разве было хоть раз зафиксировано, например, нарушение границ? — задается вопросом «Доктор прописал». — А в конце прошлого года - о, ужас! - российская подлодка была замечена в Ирландском море. Причем, по словам министра, Британия пыталась различными методами добиться деэскалации (это какими же?), но в данный момент сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации».

«Со своей стороны, хотели бы напомнить, что игнорировать заявления британских министров обороны, конечно, не стоит, — продолжает канал. — Но как правило, язык у них без костей. Вот в 2018 году министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон тоже именовал РФ «угрозой» и даже как-то заявил, что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться». А его предшественник на этом посту Майкл Фэллон называл «ветхим» и «кораблем позора» авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Так что Бен Уоллес, так сказать, продолжает не очень славные традиции».

Ну и напоследок информация к размышлению из США, где Южная Каролина стала четвертым американским штатом, власти которого официально легализовали расстрелы.

«Соответствующее распоряжение подписал губернатор штата Генри МакМастер. Отныне у преступников, приговоренных к высшей мере наказания, будет выбор из трёх вариантов собственной казни, — иронизирует ИА «Стекломой». — Вот что значит подлинная демократия».

На этом все!

До следующей недели...