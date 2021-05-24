«Не хочется ни есть, ни спать»: как дети переживают ОГЭ

В Северной Осетии перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому и литературе скончалась 15-летняя жительница Моздокского района. Как рассказал журналистам глава администрации района Олег Яровой, девятикласснице стало плохо незадолго до того, как она вошла в аудиторию. «Медицинскую помощь оказала дежурный врач. Но, к сожалению, по дороге в больницу она скончалась. Мы все шокированы», — цитирует его местный информационный портал «15-й Регион».

Позже Яровой уточнил: причиной смерти девочки стал не сердечный приступ, как предполагалось поначалу. «Результаты экспертизы пока не готовы. Провели вскрытие, отправили на анализы. Поэтому пока без комментариев. Но, скорее всего, психосоматика. <…> Комплекс отличницы бывает, то есть она переживала за эти все процедуры», — приводит слова Ярового телеканал «360».

Итоговые экзамены вызывают сильнейший стресс у детей, которые относятся к ним особенно ответственно, подтвердил кандидат психологических наук, историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«В основном, страдают дети сверхответственные, перфекционисты, дети, которые усиленно готовились», — объяснил он «Газете.Ru». Заслуженный учитель России добавил, что почувствовать себя плохо могут также учащиеся, «которые подвержены эмоциональным вихрям и бурям», а для детей с хроническими заболеваниями тесты становятся опасными. «Если есть нарушения физического состояния, то добавление негативных эмоций может привести и к приступу, и даже к летальному исходу», — признал Снегуров.

«Любой экзамен, независимо от того, какой он – это такая ответственная жизненная ситуация и дополнительная нагрузка на организм», — подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» Ирина Волынец. По ее словам, в предшествующий экзаменам период необходимо уделять внимание психологической подготовке детей. И не давить на них. «Родители и учителя из благих намерений <...> иногда, к сожалению, придают чрезмерное значение этому экзамену, — отметила Волынец. — Это не конец света. Даже если ребенок получит плохую оценку».

Однако дети жалуются: уже перед ОГЭ, в 9 классе, они испытывают давление. «Учителя очень сильно давят, говорят, что если не сдадим то все, жизнь испорчена и прочее, — рассказала «Газете.Ru» девятиклассница из Москвы. — Также подчеркивают, что мы должны не подвести их, чтобы престиж школы не упал. Только это составляет, наверное, 50% стресса. Ведь если плохо сдашь, тебе потом два года последних будут припоминать при любом случае твою неудачу».

Московская девятиклассница добавила, что тест ОГЭ не показывает, какие знания ученик получил в школе.

«Нервы ужасные, не хочется ни есть, ни спать. Сидишь и учишь, то есть зубришь однотипные задания, чтобы хоть как-то проскочить этот этап, — оценивает она. — ОГЭ не отражает твоих реальных знаний, это просто формальная проверка того, чему тебя научили в школе. Но тест этого не показывает».

Призывы изменить форму оценки знаний уже звучат. «Мы многократно предлагали дать детям право выбирать между стандартизированным экзаменом (ОГЭ и ЕГЭ) и фактическим экзаменом, то есть сдачей экзамена своим преподавателям в своих школах», — заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, член фракции КПРФ Олег Смолин. Он призвал и снизить уровень стресса, которые испытывают ученики. «Нужно думать о том, как уменьшить цену этих стандартизированных экзаменов. Мы знаем случаи, когда приходилось вызывать скорую помощь», — сказал он.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров полагает, что проводить оценку знаний лучше устно, когда ребенок отвечает перед педагогом, чтобы учитель мог лично оценить знания и способности ученика, а решение принимать, исходя из того, как школьник показывал себя на протяжении всего периода обучения.

«Нужно вообще отказываться от самой практики ЕГЭ и ОГЭ и организовать синтез нескольких элементов: это итоговая работа, оценка за которую суммируется с оценками ученика в течение года или двух лет, и оценка достижений ребенка в разных областях — олимпиадах, конкурсах и так далее», — уверен преподаватель.