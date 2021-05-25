Прививка от халатности: Якутия обязала работодателей обеспечить вакцинацию

Массовая вакцинация якутян должна быть обеспечена. Об этом в ходе заседания якутского оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил глава Якутии Айсен Николаев, передает его пресс-служба. Руководитель региона напомнил, что 19 мая главный санитарный врач республики постановил: население должно получить прививку в обязательном порядке. При этом компании, не организовавшие вакцинацию сотрудников от коронавируса, будут штрафовать – на сумму от 200 тыс. рублей.

«Пропускная способность по вакцинированию в республике достигла 19 тыс. человек в сутки. Тем временем за последнюю неделю в республике всего привито 21 860 человек <...> это крайне мало», — говорится в сообщении пресс-службы.

Якутия сейчас находится на 43-м месте в России по числу заболевших. В республике зафиксировано почти 38 тыс. случаев коронавируса, умерли от COVID-19 и связанных с ним причин 655 человек.

Идея о штрафах за пренебрежение организованной вакцинацией вызвала также интерес у губернатора Ханты-Мансийского АО Натальи Комаровой – она поручила изучить якутский опыт, говорится в сообщении пресс-службы региона.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в разговоре с «Газетой.Ru» высказал идею расширить якутскую практику на всю страну.

«Рекомендую поступить так всем санврачам из всех регионов России, в том числе и в Москве — только надо грамотно составить документ. Ввести обязательную вакцинацию людей из групп риска по производственным показаниям можно и на федеральном уровне — законодательно», — заявил депутат Госдумы.

Онищенко пояснил, что вакцинироваться должны в первую очередь представители тех профессий, которые предполагают большое количество социальных контактов. При этом в Якутии, по его словам, в сфере услуг задействована почти половина населения.

Вопрос о добровольном характере вакцинации вызвал ранее полемику между пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и замглавы Совбеза, экс-президентом Дмитрием Медведевым. Последний заявил, что «соотношение между добровольностью и обязательностью [в вопросе вакцинации] может быть изменено в пользу обязательности». Медведев также отметил, что пока в России процесс вакцинации идет медленно, что грозит новыми волнами заболеваемости.

Он также напомнил о советском опыте – в Союзе вакцинация от многих болезней была обязательной, это позволяло эффективно локализовать опасные болезни.

В Кремле заявили, что вопрос изменения законодательства для того, чтобы вакцинация от COVID-19 стала обязательной, не прорабатывается. «Вопрос об этом сейчас не стоит», — подчеркнул Песков.

В России добровольная массовая вакцинация населения от коронавируса началась в прошлом декабре, записаться на процедуру может любой желающий в районной поликлинике. Власти отмечают, что на сегодняшний день привились около 10 млн россиян. К 18 мая в стране было использовано по меньшей мере 23 млн доз вакцины, по этому показателю страна находится на 11 месте в мире. С начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 млн человек, выздоровели 4,6 млн. Умерли 119,1 тыс. человек.

В ВОЗ, кстати, также не исключают ситуации, при которых страны могут рассмотреть возможность введения обязательной вакцинации против коронавируса — при «неприемлемо высоком» уровне распространения инфекции.

Представитель Европейской ассоциации медицинского права, адвокат по медицинским делам Алексей Горяинов заявил ранее «Газете.Ru», что действующее законодательство без каких-либо изменений допускает «обязательную» вакцинацию. При этом эта «обязательность» безусловно будет ограничена индивидуальными правами пациента. Никто не будет делать прививку при наличии противопоказаний, подчеркнул юрист.