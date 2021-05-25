«Это сон, или подстава»: россиянка Сапега дала признательные показания в минском СИЗО

Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Москалев сообщил ТАСС, что с задержанной в республике россиянкой Софией Сапегой уже встретился диппредставитель. По словам Москалева, она ни на что не жалуется, в том числе и на некорректные действия со стороны правоохранителей.

«В эти минуты только закончилась встреча нашего сотрудника, представителя посольства с Софьей. По первой информации, которую мы от него получили, могу сказать, что чувствует она себя нормально», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что российские дипломаты продолжают предпринимать необходимые меры по поддержке девушки, а также на постоянной основе поддерживают контакт с ее родственниками. «Я думаю, что в ближайшее время мы получим от белорусских властей официально информацию о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении Софьи Сапеги», — считает Москалев.

Он уточнил, что задержанная россиянка нарушила законодательство Белоруссии по нескольким статьям.

Отец Софии Сергей Дудич ранее рассказал ТАСС, что его дочь арестовали на два месяца, поместив в СИЗО КГБ. По его словам, сейчас идут следственные действия, и с семьей уже связывался адвокат.

Защитник Сапеги Александр Филанович сообщил агентству Sputnik Беларусь, что не может рассказать, нарушение по какой статье уголовного кодекса вменяют россиянке, так как он подписал соглашение о неразглашении. Но в скором времени, как считает юрист, будет представлена официальная информация, так как следствие готовит пакет документов для консула.

Тем временем мать россиянки Анна Дудич намерена поехать в Минск в среду, 26 мая. В комментарии «России-24» она подчеркнула, что ее дочь не связана с политикой — девушка готовилась к защите дипломной работы.

23 мая Софию Сапегу и ее молодого человека одного из основателей Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии признан экстремистским) Романа Протасевича задержали в минском аэропорту. Они летели на самолете авиакомпании RyanAir из Афин в Вильнюс. Но из-за сообщения о минировании лайнер пришлось экстренно посадить в аэропорту белорусской столицы. Данные об угрозе не подтвердились.

Мать россиянки в комментарии RT рассказала, что молодые люди знакомы около полугода.

«Познакомились они где-то полгода назад, где именно — не помню. Рассказывала о нем всегда только положительные отзывы. Моя дочь — очень избирательный человек. Говорила всегда про него, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный», — отметила Дудич.

По ее словам, София очень начитанна. «Наверное, и встреча у них произошла такая — на интеллектуальном именно уровне. Они просто встречались, у них был совместный отдых в Греции», — рассказала женщина, предположив, что ее дочь задержали только потому, что она была спутницей белорусского оппозиционера.

Однако позднее София Сапега в видеообращении призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». В нем размещаются личные данные белорусских силовиков. Запись опубликовал Telegram-канал «Желтые сливы», считающийся близким к официальным властям республики.

«Я являюсь редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — сказала Сапега.

Она добавила, что является гражданкой России, но проживает в Вильнюсе. Девушка подтвердила, что в день задержания Протасевича летела вместе с ним в одном самолете.

Но Дудич не поняла, о чем говорит ее дочь. «Я не понимаю вообще, что происходит. Какая «Черная книга», Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава...» — предположила Дудич в комментарии RT.

«Новая газета» со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, пишет, что белорусские власти подозревают россиянку в преступлениях, совершенных по нескольким статьям УК республики.

«Ей предъявлены подозрения по ч.1 ст. 293 УК Беларуси (Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью — «Новая газета») и ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта — «Новая газета»)», — отметил собеседник издания.

Источник рассказал, что девушку допрашивали в присутствии дежурного адвоката — Филановича к процедуре не допустили.

Тем временем Европейский гуманитарный университет (ЕГУ, Вильнюс), студенткой которого является Сапега, требует незамедлительно освободить девушку, пишет DW со ссылкой на заявление учебного заведения.

В университете считают, что ее задержали «по надуманным и необоснованным обстоятельствам» в результате «проведения властями Беларуси спецоперации по посадке самолета».

Кроме того, в ЕГУ подчеркнули, что Софии необходимо предоставить консульскую помощь. «Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в Конституции Беларуси», — говорится в обращении университета к властям республики.