Вернулся из «отпуска»: ангарский маньяк снова пошел под суд

Суд в Ангарске 26 мая начал рассматривать новое уголовное дело в отношении 56-летнего маньяка Михаила Попкова, который уже осужден на два пожизненных срока. Об этом 26 мая сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Ангарского городского суда.

В июле 2020 года Попков, которого СМИ прозвали «ангарским маньяком», признался в двух убийствах, совершенных, по его словам, в 1995 и 1998 годах. По первому эпизоду ему предъявили обвинение, а во втором случае признали подозреваемым, поскольку к тому моменту доказательства собраны не были, сообщали в СК.

«Я подобрал ее на улице у гостиницы. Мы вместе покатались по городу, купили какой-то легкий алкоголь — скорее всего, вино — и приехали сюда. Выпили, затем вступили в половую связь, после чего между нами возник конфликт, и я убил ее. Тело волоком стащил вниз и бросил в воду», — рассказывал Попков об одной из жертв в ходе следственного эксперимента.

Злоумышленник отметил, что точно не помнит, чем убивал женщину — он бил ее по голове либо топором, либо монтировкой, либо ключом, который потом сбросил в воду.

По второму убийству, в котором сознался преступник, подробностей пока нет. По нему проводились следственные действия и оперативные мероприятия по сбору доказательной базы. Известно, что оно тоже совершено в Ангарске, но тремя годами позже.

В июле 2020 года в интервью «Ленте.Ру» Попков признался, что написал явку с повинной, потому что просто захотел «в отпуск» — выехать из колонии для пожизненно осужденных, чтобы поездить по следственным экспериментам.

Всего на его счету, по официальным данным СК, 81 убийство и три покушения на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области.

«Кто их так считал, я не знаю. Я в колонии каждый раз, когда открывается дверь в камеру, обязан произносить формулу, за что осужден, и в ней я говорю: «Убийство 77 человек». Но это цифра неправильная. В двух приговорах значится 78 женщин, а еще по нескольким преступлениям мое уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности», — отмечал маньяк. .

По данным СК, работая в милиции, мужчина подрабатывал в такси. Во время поездок он предлагал жертвам выпить и провести время вместе. Если женщина отказывалась, то он не трогал ее — подвозил до дома и провожал до двери.

Как рассказывал сам Попков, одним из поводов для начала охоты на женщин стала измена его супруги. Однажды он вернулся домой с дежурства и обнаружил в ведре два презерватива.

Первая жертва убийцы была обнаружена летом 1992 года. После осмотра тела убитой женщины милиция выдвинула несколько версий произошедшего: бытовой конфликт, ограбление и случайная ссора с незнакомцем.

С тех пор изнасилованных и убитых девушек находили постоянно, а осенью 1994 года в окрестностях города обнаружили сразу два трупа. Сотрудники прокуратуры возбуждали уголовные дела по каждому эпизоду, но в одно производство их не объединяли.

И только в конце 90-х начали говорить о том, что в городе орудует серийный убийца. Была сформирована следственно-оперативная группа, но на протяжении долгого времени ее работа не давала результатов.

Найти след маньяка помогла ДНК-экспертиза — анализы в нулевых взяли почти у всех жителей Ангарска. В итоге сперма, которую обнаружили на телах трех жертв, совпала с образцами Попкова — зафиксировано это было только в 2012 году. При этом, узнав об исследовании, он сдал анализ добровольно.

Тогда же Попкова и задержали во Владивостоке. Сначала он сознался в убийствах трех женщин, но в дальнейшем следователям удалось доказать его причастность и к остальным преступлениям.

«Часто ведь как бывало, я еду по делам, а она сама выскакивает на дорогу, чуть ли не под колеса. И сразу говорит, я с тобой покатаюсь, давай увеселительную программу. И заканчивалось это тем, что я к ней какую-то неприязнь начинал испытывать», — говорил он телеканалу НТВ.

После поимки Попкову предъявили обвинения в 22 убийствах и двух покушениях. В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. И уже после оглашения приговора маньяк признался еще в 60 эпизодах. Оказалось, что он совершал преступления даже после увольнения с работы — вплоть до 2010 года. Жертвами маньяка становились девушки и женщины в возрасте от 16 до 50 лет.

Комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала Попкова полностью вменяемым, но выставила ему диагноз — гомицидомания. Это психическое расстройство, выражающееся в тяге к убийствам людей.

После присуждения Ангарскому маньяку второго пожизненного срока в 2018 году его этапировали из колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области в схожую под названием «Торбеевский централ» в Мордовии.

В камерах «Торбеевского централа» осужденные пожизненно сидят по одному и по двое. У каждой камеры — карточки-досье: фото, статьи и краткая «биография».

На каждого сидельца в ИК-6 приходится по 7,5-8 кв. м жилой площади. В камеры проведена вентиляция, через которую в зависимости от сезона подается горячий или холодный воздух. Кроме того, в каждой камере есть умывальник с горячей водой и туалет с унитазом.

В колонии установлена одна из самых современных систем безопасности. В каждом помещении — минимум по две камеры видеонаблюдения. Окна и двери в ИК-6 оборудованы специальными датчиками системы безопасности, а три двухэтажных корпуса обнесены тройной оградой. Считается, что ее невозможно преодолеть. Ко всему прочему ИК-6 окружена лесами, что затрудняет побег.