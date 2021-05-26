«Должны сами осознать»: Путин считает обязательную вакцинацию «нецелесообразной»

Президент России Владимир Путин не одобрил введение обязательной вакцинации от COVID-19. По его мнению, этого нельзя делать.

«Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал глава государства, добавив, что в курсе разных мнений на этот счет.

Путин считает, что россияне «должны сами осознать эту необходимость». «Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», — обратил внимание российский президент.

Накануне в России разразился скандал. Якутские власти обязали граждан республики пройти вакцинацию от коронавируса.

Глава региона Айсен Николаев напомнил, что ранее главный санврач республики вынес такое постановление. При этом организации, которые не смогут обеспечить должным образом этот процесс среди своих работников, должны будут выплатить штраф на сумму от 200 тыс. рублей.

В сообщении пресс-службы руководителя Якутии говорится, что «за последнюю неделю в республике всего привито 21 860 человек <...> это крайне мало». При этом по заболеваемости Якутия находится на 42 месте. Там зафиксировано почти 38 тыс. случаев коронавируса, более 33 тыс. выздоровели, а 655 человек скончались.

В свою очередь бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал инициативу якутских властей и заявил, что такую практику можно было бы применить ко всем регионам страны.

«Рекомендую поступить так всем санврачам из всех регионов России, в том числе и в Москве — только надо грамотно составить документ. Ввести обязательную вакцинацию людей из групп риска по производственным показаниям можно и на федеральном уровне — законодательно», — сказал он в комментарии «Газете.Ru».

По словам Онищенко, вакцинироваться важно тем, чьи профессии связаны с большим количеством социальных контактов.

В якутском правительстве сразу после того, как возник скандал из-за фразы «обязательная вакцинация», слово «обязательная» из релиза удалили и дали пояснение.

В пресс-службе главы и правительства субъекта со ссылкой на главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) Маргариту Игнатьеву отметили, что вакцинация, прежде всего, затронет сотрудников образовательных учреждений, которые заняты в организации детского летнего отдыха, а также всех, кто причастен к «массовым мероприятиям республиканского масштаба».

Власти пояснили, что работодатель имеет право требовать справку о прохождении вакцинации. При этом сотрудник имеет право выбора: он может аргументированно отказаться от прививки, объяснив причину или предоставив медицинский отвод. При этом за отказ от прививки по отношению к сотруднику не могут быть применены какие-либо санкции.

Ранее также полемику вызвал вопрос о добровольном характере вакцинации. 19 мая замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что власти многих стран, в том числе и России, исходят из добровольного характера прививочной кампании, «но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока этот вопрос в Кремле не рассматривался. Спустя несколько дней Медведев решил сам пояснить свои слова: он отметил, что иммунитет к коронавирусу, даже после прививки, не постоянный — постепенно он сокращается, поэтому «будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации».

Вместе с тем он напомнил, что «в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной». «Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», — написал он на своей странице в соцсетях.