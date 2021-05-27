«Вокруг животных полно коронавирусов»: надо ли вести питомца на прививку от COVID-19

В России животных начали вакцинировать от коронавируса. Прививки делают в частных и государственных ветеринарных клиниках, рассказала «РИА Новости» советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», — уточнила она.

23-летняя Анастасия из Москвы одна из первых вакцинировала своего питомца — немецкую овчарку по кличке Бакс. Девушка заранее записалась в ветклинику, чтобы не стоять в очереди.

«Я записала Баксика где-то за неделю до того, как в нашей клинике начали прививать животных от коронавируса. Ветеринар нам прислала на почту сообщения, и я сразу решила пойти. Мне кажется, это важно. Даже если коронавирус не передается человеку, обезопасить своего любимца просто необходимо», — говорит собеседница «Газеты.Ru».

Прививают питомцев препаратом «Карнивак-Ков», который, по заверению производителей, абсолютно безопасен для животных.

«Это как минимум профилактика. Собаки ведь не могут сказать, что им плохо. Лучше перестраховаться. Стоило 600 рублей где-то — не слишком дорого за жизнь», — отмечает Анастасия.

Серьезных побочных реакций после введения «Карнивак-Ков» у Бакса не наблюдалось — только вялость и отказ от вечерней еды.

«Ничего сверхъестественного не было: много спал, не поел на ночь и в принципе все. 26 мая Бакс пришел в норму», — добавляет она.

Решение обезопасить питомца приняла и жительница Брянской области 55-летняя Кристина. У ее приятельницы собака скончалась от осложнений, вызванных ковидом, поэтому женщина решила не рисковать и привить своего британского короткошерстного кота.

«У нас предварительной записи не было, принимали всех в порядке живой очереди. Сказать, что людей было много — ничего не сказать. Мы, наверное, часа три простояли, чтобы получить вакцину. Кто бы как не относился к этому, но я ставлю все прививки животному. Я уверена в их качестве и безопасности», — рассказывает женщина.

Теперь она сможет не переживать за здоровье кота на выставках: «Я заплатила 586 рублей. Побочных явлений не было вообще, что меня очень порадовало. Теперь спокойно можем поехать на выставку и не заболеть».

Пока прививки делают в Москве, Рязанской и Брянской областях — в ближайшее время партии вакцины доставят в Челябинскую область, Крым и Санкт-Петербург. Цену за две дозы вакцины снизили с 588 до 500 рублей, рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30%.

С более тяжелыми последствиями коронавируса сталкиваются кошки — собаки болезнь переносят легче. Однако от осложнений не застрахован ни один любимец, рассказал «Газете.Ru» ветеринар Николай Комаров.

«Заразиться животному, особенно которое бывает часто на улице, довольно просто. Моча, фекалии больного животного и любые выделения зараженных питомцев представляют опасность», — пояснил медик.

Кошачий COVID — высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме. У кошек происходит нарушение работы тонкого отдела кишечника. Питомца могут мучить поносы с примесью крови или остатками непереваренной пищи. Наблюдается редкая рвота, повышается температура тела. У питомца также появляются признаки простудных заболеваний, апатия, белый налет на языке и вздутие живота.

«Происходит инфекционный перитонит (воспаление брюшины. — «Газета.Ru»). Поначалу его сложно отличить от энтерита (воспаление тонкого кишечника. — «Газета.Ru»), но в запущенных случаях он может стать смертельно опасным для животного. Живот кота увеличивается из-за скопления внутри жидкости. В случае стремительного развития заболевания животное может парализовать», — продолжает Комаров.

С таким же развитием болезни могут столкнуться и собаки — особенно мелких пород. Для лечения заболевания используют внутривенные вливания специальных растворов, применяют антибиотики, иммуностимуляторы и витаминные препараты.

Внутрь назначают обволакивающие препараты. Иммунитет при коронавирусном энтерите непродолжительный, поэтому возможно повторное заражение. В связи с этим необходима ежегодная вакцинация животных, говорит ветеринар.

«Вокруг животных полно коронавирусов, и от всех почти есть вакцины — вот теперь появилась дополнительная защита и от COVID-19. Проанализировать точные реакции животных на вирус сложно, но развитие внутреннего воспаления неизбежно. Не обрекайте своих любимцев на мучения, сделайте прививку. Лечение потом дороже обойдется», — заключил он.