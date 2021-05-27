«Эмоции могли возобладать»: дело калининградских врачей ушло на пересмотр

Оправдательный приговор обвиненным в убийстве младенца калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой был отменен. Об этом со ссылкой на пресс-службу Первого апелляционного суда общей юрисдикции сообщает «РИА Новости».

«Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение», — говорится в сообщении. В Следственном комитете РФ заявили, что «эмоциональные оценки могли возобладать» над «выводами экспертов и юридически установленными фактами».

Приговор был основан на вердикте присяжных, оправдавших Сушкевич и Белых. Присяжные не сочли доказанным, что младенцу был введен сульфат магния.

Смерть младенца

Дело Сушкевич и Белой было возбуждено в ноябре 2018 года. По версии СКР, и.о. главврача калининградского роддома №4 Елена Белая и врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии новорожденных Элина Сушкевич убили с помощью инъекции сульфата магния новорожденного недоношенного мальчика массой около 700 граммов.

Сделали они, как полагали в СК, чтобы не ухудшать статистические показатели. «Подозреваемая, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики в части смертности новорожденных в случае смерти ребенка», — говорилось в заявлении Следственного управления СК по Калининградской области.

В 2019 году версия следствия изменилась. «По указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть», — заявляли в калининградском СУ СК.

Адвокат Тимур Маршани, представлявший в суде интересы Белой, заявлял, что обвинение строилось на показаниях завотделением новорожденных 4-го роддома, которая якобы видела убийство. Кроме того, обвинение опиралось на заключение судмедэксперта, который сделал вывод, что ребенок умер от введенного через пуповину сульфата магния.

При этом, отмечал адвокат, другая судмедэкспертиза, проведенная в Калининграде, однозначно указала на нежизнеспособность младенца. Обвинительные показания сотрудников роддома №4 против главврача, по словам Маршани, связаны с «бурной деятельностью» Белой, которая активно пыталась повысить профессиональный уровень медперсонала.

Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов в свою очередь указывал на нежелание следствия проводить экспертизу плаценты, результаты которой могли бы стать важным аргументом в пользу невиновности его клиентки. Кроме того, сульфат магния, найденный в теле младенца, мог вводиться ранее его матери в рамках магниевой терапии.

Позиция медсообщества

Представители медицинского сообщества выражали ранее сомнения и в том, что у врачей был мотив для убийства ребенка, и в качестве судмедэкспертизы. Академик РАН, врач-неонатолог Николай Володин написал открытое письмо, в котором выразил мнение, что причиной смерти младенца могла стать некачественная медпомощь и грубейшие ошибки дежурного врача-неонатолога сразу после рождения, а не предумышленное убийство. Однако в суде выступать Володину не дали, поскольку он «не является токсикологом».

Открытое письмо Володина было поддержано многими реаниматологами, неонатологами и педиатрами России. Об этом сообщалось на сайте Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины (РАСПМ).



«Обвинение врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич Элины Сергеевны с точки зрения созданной в нашей стране системы перинатальной помощи, медицинской логики и здравого смысла носит абсурдный характер. Действия следственных органов, призванных оберегать общество от реальных и потенциальных угроз, приведут к обратному результату: общество лишится сначала одного, а потом и многих других высококвалифицированных врачей», — сообщается на сайте Российского общества неонатологов.