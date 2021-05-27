«Кадровый потенциал России»: одаренных студентов En+ Group поощрит стипендиями

Вклад в образование

En+ Group объявила о запуске ежегодной федеральной стипендиальной программы. Ее цели – выявление и поддержка учащихся, усиление кадрового потенциала регионов России, а также укрепление партнерских связей с высшими и средними учебными заведениями. Однако это далеко не первый проект в области образования, созданный по инициативе организации.

«Наша компания всегда несла серьезную социальную миссию, и улучшение качества жизни в регионах – это важная часть стратегии развития En+ Group/Русал. Среди ключевых направлений: экология, образование, поддержка и развитие спорта, культурные и градостроительные проекты. Тесное сотрудничество с вузами для поиска и подготовки лучших кадров — важная часть нашей внутренней политики», — отметила заместитель генерального директора по персоналу EN+ Group Наталья Альбрехт.

Партнерами компании в образовательных проектах выступают Московский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Баумана, Сибирский федеральный университет, Иркутский научно-исследовательский технический университет, Нижегородский технический университет им. Алексеева и множество других вузов по всей стране. Актуальность проектов поддержки образования подчеркнул проректор по учебной работе Иркутского научно-исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Владимир Смирнов: «Я хотел бы от лица Университета поблагодарить основателя компании En+ Group Олега Владимировича Дерипаску за поддержку таких важных проектов, потому что без связи с реальной индустрией и партнерами Университету в одиночку сложно двигаться дальше».

По словам Натальи Альбрехт, одна из наиболее значимых образовательных программ компании была создана 10 лет назад в Иркутске совместно с ИРНИТУ. Это было создание Корпоративного научно-исследовательского центра (КУИЦ), филиал которого позже был открыт и в Братском университете. За десять лет существования программы выпускниками КУИЦ стали более 300 специалистов — в центре ведется подготовка широкого спектра специалистов по всем энергетическим специальностям.

Еще один проект реализуется с 2013 года совместно с фондом «Вольное дело» — это фестиваль «РобоСиб», в рамках которого ребята соревнуются в робототехнике и решают различные задачи. Есть и образовательные инициативы, появившиеся совсем недавно: в марте 2021 года стартовал проект «Академия IT» на базе Иркутского научно-исследовательского технического университета. Учащимися в рамках первого потока стали 118 человек.

«Я надеюсь, что через 2 года, когда этот поток завершит свое обучение, все ребята станут частью нашей большой группы, и каждый из них будет гарантированно трудоустроен на наших предприятиях», — пообещала Наталья Альбрехт.

Поддержка одаренных студентов

Этой весной En+ Group запустила не только стипендиальную программу, но и программу поддержки молодых специалистов – ординаторов. В рамках группы существует медицинское подразделение «РУСАЛ Медицинский центр», которое занимается вопросами производственной медицины, и в его состав входит около 600 врачей и среднего медицинского персонала. «Прошедший пандемийный год показал нам, насколько медицина важна в нашей жизни, и мы особенно остро стали чувствовать дефицит врачей. Поэтому наш фокус на программу ординатуры совершенно не случаен», — пояснила Наталья Альбрехт.

В результате около 2 недель назад было объявлено о запуске целевой программы для ординаторов ведущих медицинских вузов сибирского и уральского регионов. Принять участие в программе смогут будущие ординаторы Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских университетов по специальностям: хирургия, терапия, офтальмология, рентгенология, неврология, акушерство и других. После прохождения конкурсного отбора компания возьмет на себя оплату обучения ординаторов, а также выплату ежемесячной стипендии в размере около 12 000 рублей.

Что касается новой стипендиальной программы En+ Group, то подробнее о ее запуске рассказала заместитель директора по персоналу по региональной политике компании Ольга Бережецкая. «В этом году в программе участвуют 25 учебных заведений-партнеров из 16 городов: это Иркутск, Братск, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Кандалакша и Волгоград», — сообщила она.

Партнерами программы стали не только высшие, но и средние профессиональные учреждения. Во время своего обучения стипендиаты будут приглашены на предприятия группы компаний для прохождения практики, а в дальнейшем их кандидатуры будут предложены для приема на работу в Группе в приоритетном порядке.

«К участию в стипендиальной программе мы приглашаем студентов очной формы обучения как высших, так и средних профессиональных учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. В потоке 2020-2021 года речь идет об учебных заведениях двух направленностей: энергетика и металлургия. В дальнейшем (в 2022-2023 гг.) мы планируем расширить программу на такие направления, как медицина и педагогика», — рассказала Ольга Бережецкая.

Для того, чтобы принять участие в стипендиальной программе, студент должен будет подать заявку на специальном портале, приложить к ней необходимые документы и пройти конкурсный отбор. Размер стипендии для студентов вузов, начиная со второго курса, составляет 5000 рублей, но с каждым годом обучения сумма будет увеличиваться на 5000 рублей. Для студентов средних специальных учебных заведений стипендия стартует с суммы в 2500 рублей.

Ключевые критерии отбора кандидатов: высокая академическая успеваемость, а также успешный опыт участия в конкурсах или олимпиадах, наличие публикаций, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях, экологических программах. «Мы уверены, что будущее за разносторонне развитыми личностями, которым не безразлична среда, в которой они живут, которые относятся с трепетом и неравнодушием ко всему, что происходит вокруг них», — пояснила Бережецкая.