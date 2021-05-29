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Власть и право

Как изменился порядок выдачи российских загранпаспортов

МИД России разъяснил правила получения загранпаспортов за рубежом

Новые правила выдачи загранпаспортов не предполагают изменений в порядке оформления документа российскими диппредставительствами и консульствами, подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, обновление регламента МВД касается расширения возможности получения загранника россиянами, проживающими за границей.

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Новый административный регламент МВД по оформлению загранпаспортов, вступающий в силу 30 мая, не подразумевает, что процедура может быть осуществлена только в России, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что россияне могут получать загранпаспорта только на родине.

Никаких изменений в порядке выдачи загранпаспортов российскими диппредставительствами и консульствами россиянам, проживающим за рубежом, не будет, приводит РИА «Новости» слова дипломата. По словам Захаровой, обновление регламента предполагает возможность для россиян, проживающих за границей, обратиться по поводу замены загранпаспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД.

«При наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами РФ, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания», — детализировала Захарова.

В самом МВД указали, что внедряемые, согласно приказу ведомства от 31 марта, нововведения не повлекут принципиальных изменений для россиян.

В новом регламенте, к примеру, оговаривается, что время ожидания в очереди теперь при любом обращении должно не превышать 15 минут. Также, там отмечается, что в помещении, где предоставляется услуга по выдаче паспорта, должны быть размещены стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем необходимых документов.

«Количество стендов должно быть достаточным для граждан», — поясняется в документе.

В апреле нынешнего года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выпустило разъяснение по такой важной теме для выезжающих или приезжающих из-за границы, как сертификат о вакцинации – его можно привязать к загранпаспорту. Для этого пользователь должен указать сведения в личном кабинете на портале госуслуг.

По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта. Чиновник пояснял, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации, чтобы пользоваться этим сертификатом, только проходят стадию становления. По словам замминистра, сертификат можно оформить в том числе на английском языке.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин назвал это «хорошей новостью», сообщали «Известия».

«Это очень хорошие новости, поскольку без привязки к загранпаспорту в сертификатах на английском языке смысла бы не было. Сертификаты можно использовать как альтернативу ПЦР-справке или анализу на антитела для поездок в Грецию, Хорватию, в перспективе — в Черногорию.

По мере открытия границ и признания российской вакцины другими странами география будет расширяться», — сказал он.

По словам топ-менеджера, для туристов выходит существенная экономия, так как не нужно тратить деньги на ПЦР-тесты.

«Сертификаты хороши и тем, что выдаются в электронном формате, что повышает удобство использования», — добавил Горин.

В прошлом году москвичи получили возможность в любое время оформить заграничный паспорт с помощью криптокабин, установленных в многофункциональных центрах «Мои документы», сообщала НСН.

Устройство позволят оформить биометрический вариант загранпаспорта в автоматическом режиме, без непосредственного участия сотрудника МВД. Криптокабины появились в Центральном округе - во флагманском центре «Мои документы» на Пресненской набережной и в МФЦ Донского района в 5-ом Донском проезде.

Криптокабины функционируют без выходных. Оформить биометрический паспорт на 10 лет можно в удобное время. Причём место проживания или прописки не имеет значения — воспользоваться услугой может любой житель мегаполиса. Для этого необходимо отсканировать отпечатки пальцев, предоставить документы, а также сделать фотографию.

Срок изготовления удостоверения личности остаётся прежним — порядка 30 суток для москвичей и до трёх месяцев для жителей других регионов.