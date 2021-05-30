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«Всплеск после праздников»: Собянин о ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Весна — период распространения острых респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сезонность — одна из причин роста заболеваемости COVID-19 среди москвичей. Еще одна причина — майские праздники. В выходные никто не ходил в поликлиники — многие ждали рабочих дней, соответственно и уровень выявляемости вируса стал выше, отметил глава столицы.

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает объективным всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников. По его словам, весной люди чаще болеют различными острыми респираторными вирусными заболеваниями, в частности гриппом, простудой. «Сейчас к ним еще добавился коронавирус», — подчеркнул Собянин.

«После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим», — сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

В этом году президент России Владимир Путин объявил нерабочими четыре дня между майскими праздниками — с 4 по 7 мая. Таким образом, выходные длились с 1 по 10 мая.

Специалисты отмечают, что рост суточного числа новых случаев коронавируса среди москвичей начался еще в апреле. В марте этот показатель, в основном, не превышал 2 тыс. человек. В апреле количество зараженных, выявляемых ежедневно, превышало 2 тыс. Последние четыре дня число зафиксированных случаев коронавируса держится выше 3 тыс.

Как уточнил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии РБК, для полноценной оценки влияния майских праздников необходимо сделать паузу, связанную с 14-дневным инкубационным периодом коронавируса.

Чепурнов считает, что разнонаправленные процессы (с одной стороны, люди ходили в торговые центры, с другой — отправились на дачу) «не должны были дать толчка ни в одну, ни в другую сторону».

В то же время он констатировал, что, помимо Москвы, «особенного роста нигде нет». Он предположил, что это может быть связано с тем, что социально активные люди переболели еще во время осенней волны.

«Можно сказать, что эта «когорта» относительно близка к тому, что называется коллективным иммунитетом. И пока многие не утратили эти антитела, им надо вакцинироваться», — добавил он.

В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович подчеркнула, что в Москве речь идет не о заболеваемости, а о том, насколько много обнаружено коронавирус-позитивных людей.

«Даже среди тестированных огромное количество бессимптомных больных. Можно сказать, что за две недели, прошедшие с начала мая, количество активных случаев падало и сейчас вышло на некое плато», — сказала она в середине мая, имея в виду под активными случаями количество пациентов, которые все еще лечатся.

За последние сутки в Москве выявили 3 719 случаев COVID-19. Выздоровели 2 547 пациентов. Всего за время пандемии вылечились 1 060 588 москвичей. Более 20 тыс. пациентов скончались.

Всего коронавирусная инфекция была выявлена у 5 063 442 россиян. Инфекция затронула все регионы страны. «За весь период зафиксировано 121 162 летальных исхода, выздоровели 4 677 870 человек», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.