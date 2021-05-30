ЧП в Барнауле: девочек выбросило из батута на трамвайные пути

Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после того, как в Барнауле две девочки получили травмы на лопнувшем и опрокинувшемся батуте.

ЧП произошло в воскресенье, 30 мая, около ТЦ «Район». Установленный на открытой площадке батут не выдержал давления, лопнул и перевернулся, в результате две девочки перелетели через ограждение и упали на проходящие вплотную к площадке трамвайные пути, сообщает сайт Altapress.

По данным ИА «Амител», пострадавших девочек зовут Аня и Вика, им 3 и 4 года соответственно. У одной из них врачи диагностировали перелом основания черепа, травмы легких и живота. У другой — перелом позвоночника.

Детские реанимационные бригады доставили их в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек, как тяжелое и крайне тяжелое. Пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

«Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра», — говорится в сообщении следствия.

Как говорит одна из свидетельниц ЧП по имени Ксения, в какой-то момент батут поднялся, и его начало ветром уносить в сторону трамвайных путей, однако он уперся в трамвайные провода.

Когда батут поднимался, с него упали две девочки, одна — на трамвайные рельсы, другая — на шпалы.

По словам Ксении, одна из девочек позже пришла в сознания, а другая была вся в крови, говорится на странице сообщества «Инцидент Барнаул» в «ВКонтакте». В момент поднятия на батуте было еще два мальчика, но они успели спрыгнуть.

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела, а также начала свою проверку, в ходе которой «будут приняты меры прокурорского реагирования по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По сообщениям пресс-службы мэрии Барнаула, надувной батут принадлежит предпринимателю, который заключил договор аренды на земельный участок с собственником торгового центра.

Также, городские власти указывают, что «контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора».

Губернатору Алтайского края Виктору Томенку сообщили о происшествии, он поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.

Также Томенко поручил заместителю председателя регионального правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов, которую будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева также взяла ситуацию под личный контроль. «В настоящее время она держит связь с минздравом и больницей, куда госпитализировали детей. Вместе с компетентными органами выясняет обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении офиса омбудсмена.

ЧП могло произойти из-за того, что у батута порвались стропы, удерживающие его на земле, и порывом ветра конструкцию подняло в воздух, а уже затем с него упали девочки, сообщает «Комсомольская правда».

В пресс-службе регионального управления МЧС также сообщили, что батут мог лопнуть из-за напора воздуха. Окончательные выводы сделают следствие и суд.