«Сделано в Ухане»: в США ищут доказательства искусственного происхождения коронавируса

Жена одного из ученых из Уханьской лаборатории, работавшего над коронавирусами, умерла от того, что по всем признакам было похоже на COVID-19, в декабре 2019 года, приводит Daily Caller News Foundation слова Дэвида Ашера, бывшего сотрудника Госдепартамента США, который занимался профильным расследованием в период президентства Дональда Трампа.

Это было первым признаком того, что вирус может передаваться от человека к человеку, но китайские власти тогда заявили, что вирус не передается людям по крайней мере в течение месяца после того, как специалисты узнали о его существовании. В итоге, такое отношение китайской стороны позволило инфекции распространиться по всему миру, считает Ашер.

По словам бывшего дипломата, сотрудники лаборатории были подвержены большей опасности заразиться COVID-19, чем гриппом.

«Сколько среднестатистических людей в возрасте от 30 до 40 лет настолько сильно заболевают гриппом, что их нужно госпитализировать? При том, что сотрудники лаборатории почти наверняка получают прививки от гриппа. Более того, какова вероятность того, что несколько ученых, которые являются исследователями повышения патогенности COV RaTG13, все вместе серьезно заболеют [гриппом]?» — отметил Ашер.

Издание Wall Street Journal также сообщало, что трое рабочих китайской лаборатории были госпитализированы с симптомами COVID-19 в ноябре 2019 года – почти за месяц до первого подтвержденного случая заражения инфекцией, произошедшего 8 декабря.

Три дня назад Ашер в интервью Fox News заявил, что «смешно» полагать, что вирус COVID-19 мог естественным образом передаться от животных к людям, добавив, что они не нашли доказательств «зоонозной эволюции» возбудителя вируса.

«Уханьский институт вирусологии был эпицентром синтетической биологии КНР. Они затеяли некоторые очень непростые вещи, связанные с так называемыми методами повышения функциональности», — указал экс-сотрудник Госдепа.

По словам Ашера, варианты вирусов, разработанные в китайской лаборатории, «ни на что не похожи, например, на то, что могло произойти в ходе естественной эволюции».

«Я попросил специалистов по биостатистике одной из наших национальных лабораторий рассчитать вероятность того, что такое может получиться при эволюции в природе. Сначала эксперты оценили вероятность примерно, как один к 13 миллионам, а затем пересмотрели выводы до примерно один к 13 миллиардам», — сказал бывший сотрудник Госдепа.

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи на минувшей неделе признал, что «Национальные институты здравоохранения США» (NIH) выделили Уханьской лаборатории $600 тыс. для исследования коронавирусов летучих мышей, но категорически отверг, что эти деньги были использованы для улучшения функциональных особенностей вирусов, которые включают повышение уровня их контагиозности.

На фоне этих новостей глава Белого дома Джо Байден приказал разведывательным агентствам США провести 90-дневное расследование того, стал ли COVID-19 результатом работы китайской лаборатории.

Власти США указали, что не исключают никаких сценариев, включая преднамеренное распространение вируса.

«На сегодняшний день разведывательное сообщество США рассматривает «два вероятных сценария», но не пришло к окончательному выводу по этому вопросу», — пояснил американский лидер.

В пятницу шесть сенаторов от Республиканской партии и один конгрессмен написали письмо директору Национального института здравоохранения Фрэнсису Коллинзу с просьбой предоставить подробные сведения о моратории 2014 года на финансирование так называемого проекта Gain of Function («Прирост функциональности»).

В письме также запрашивается дополнительная информация об отмене моратория в конце 2017 года и о том, были ли предоставлены исключения программам и исследователям в лаборатории Ухани.

При этом, в марте нынешнего года ВОЗ и китайские власти в ходе совместного исследования о происхождении COVID-19 пришли к выводу, что передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, и что утечка возбудителя из лаборатории «крайне маловероятна».

Команда продолжила исследование всех версий, кроме гипотезы о лабораторной утечке.

Эксперты перечислили четыре сценария. Они пришли к выводу, что передача вируса человеку через животное наиболее вероятна. Они оценили прямую передачу вируса от летучих мышей к человеку как приоритетную версию и заявили, что распространение инфекции через пищевые продукты возможно, но маловероятно.

Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей, которые, как известно, переносят коронавирусы. Однако в отчете говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий».

В отчете также говорилось, что очень похожие вирусы были обнаружены у ящеров, но также отмечалось, что норки и кошки восприимчивы к вирусу COVID, что предполагает, что они также могут быть его носителями.

Отчет в основном основан на посещении Ухани группой международных экспертов ВОЗ.

В ответ группа выдающихся ученых, включая эпидемиологов Гарвардского университета и микробиологов Стэнфордского университета, призвали к «прозрачному» и «основанному на реальных данных» исследованию.

«Теории случайной утечки вируса из лаборатории и распространения зоонозов остаются жизнеспособными», — написали ученые в статье, опубликованной в журнале Science.