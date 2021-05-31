«Поменялась география»: закрылось одно из первых новостных изданий рунета NEWSru.com

В понедельник, 31 мая, на сайте интернет-издания NEWSru.com появилось сообщение:

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. <…> Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу [сайта] более невозможной».

Согласно заявлению, в последнее время посещаемость сайта составляла до 3 млн человек в месяц. Всего портал проработал 21 год.

Редакция издания также заявила, что причины закрытия якобы были предопределены в 2014 году, когда «коренным образом изменилась не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика». Портал критиковал вхождение Крыма в состав России по итогам общенародного референдума, заявляя об «оккупации» полуострова. Напомним, в голосовании принимало участие более 80% жителей полуострова, в поддержку воссоединения с РФ выступили более 95% из них.

Сервер сайта NEWSru.com расположен, согласно некоторым данным, в США. При этом после закрытия российской редакции продолжит свою работу израильская версия сайта.

«Это вынужденное решение редакции NEWSru.com – трагедия и огромная потеря для нас, израильской редакции NEWSru», — сообщается на сайте издания.

Наследие НТВ

Издание NEWSru.com возникло в 2000 году как сайт телеканала НТВ, принадлежавшего бизнесмену Владимиру Гусинскому. Он был одним из богатейших российских предпринимателей. Основанный им НТВ в 1990-х годах получил известность в том числе благодаря стремлению «объективно» освещать войну в Чечне. К примеру, в 1995 году корреспондент НТВ Елена Масюк взяла интервью у полевого командира, террориста Шамиля Басаева. Генпрокуратура РФ завела дело на НТВ и Масюк. Спустя два года журналистку вместе с коллегами похитили чеченские боевики. Через пару месяцев после этого их освободили — Гусинский заплатил выкуп в размере $1,5 млн. В Чечню съемочная группа Масюк ездила снимать фильм о торговле людьми.

Изначально NEWSru.com располагался на домене ntv.ru, его основателем был российский журналист, медиаменеджер Антон Носик. Информационная служба телеканала производила больше новостей, чем могла показать в телеэфире, поэтому решено было создать сайт. Досрочное открытие его состоялось 28 августа 2000 года — на фоне пожара на Останкинской телебашне.

Пожар привел к временному коллапсу теле- и радиовещания в столичном регионе, поэтому место традиционных медиа заняли онлайн-СМИ, в числе которых и будущий NEWSru.

Юридически сайт НТВ не был подразделением телекомпании, поэтому даже после скандала с переходом НТВ в собственность «Газпром-медиа» и роспуском «уникального журналистского коллектива» домен и издание остались в руках Гусинского. В 2002 году доменное имя было изменено на NEWSru.com.

Существовала также украинская версия издания — она закрылась в 2017 году. Редакция находилась на «ярко выраженных проукраинских позициях» по конфликту в Донбассе.