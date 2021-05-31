«Мы движемся в правильном направлении»: Мосметро — в тройке лидеров среди мировых «подземок»

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы входим в топ-3 крупнейших метрополитенов мира по уровню удовлетворенности пассажиров по оценке Ассоциации CoMET (Community of Metros). За 4 года мы поднялись в этом рейтинге на 6 пунктов и считаем это большим достижением, это придаёт нам уверенность, что мы движемся в правильном направлении», - сообщил Ликсутов.

Первое место в рейтинге занял метрополитен Дубая, второе - Стамбула.

Больше всего пассажиры Московского метрополитена довольны его надежностью, способами оплаты проезда, комфортом станций, работой персонала и оперативностью информации об изменениях в режиме работы.

Кроме того, по результатам собственных исследований транспортного комплекса, наблюдается планомерный рост довольных работой всеми видами московского транспорта. В настоящее время довольных работой метро 93% пассажиров (в 2014 году – 75%), МЦК – 99% (в 2017 году – 81%), МЦД – 92% (в 2019 году – 65%), наземного городского транспорта – 87% (в 2014 году – 59%).

В транспорте Москвы заработают единые стандарты обслуживания пассажиров, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы начинаем внедрять единый стандарт обслуживания везде, в том числе на МЦД, пригородных поездах и в автобусах, курсирующих между Москвой и областью. Это небыстрый процесс, но в финале наши усилия приведут к тому, что ваше передвижение по городу станет еще более комфортным, безопасным и быстрым», - написал Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале.

По его словам, во всём столичном транспорте регулярно исследуются потребности пассажиров, чтобы сделать их поездки более удобными и быстрыми.

«Мы научились «слышать» наших пассажиров: с помощью контакт-центра, чат-бота и в социальных сетях. Чат-бот, кстати, скоро будет отвечать на вопросы о любом городском транспорте, не только о метро. А в двух сервисных центрах «Московский транспорт» можно не только решить любые вопросы в комфортных условиях, но и оставить свои предложения. Планируем, что в будущем ряд услуг контакт-центров будет оказываться и в кассах метро», - добавил Ликсутов.

Это уже не первый раз, когда Московское метро оказывается в топе авторитетных мировых рейтингов.

Например, согласно обнародованному весной рейтингу Международного союза общественного транспорта, специалисты которого выясняли, какие именно меры против коронавируса применяют в подземках мегаполисов по всему миру и насколько они эффективны, выяснилось, что лишь в московской «подземке» — единственной из всех 16 исследуемых «подземнок» — дезинфицировали тоннели.

Кроме того, выяснилось, что именно в метрополитене российской столицы обработку пассажирских зон проводили чаще, чем где бы то ни было.

Конкурировать в этом вопросе с российской столицей могли только Пекин, Гонконг и Сингапур, свидетельствуют результаты исследования.

Ежедневно в процессе дезинфицирования пассажирских зон московской «подземки» были задействованы свыше двух тысяч сотрудников.

Особое внимание при дезинфекции уделялось ручкам входных дверей, терминалам для оплаты банковскими картами, турникетам и поручням эскалаторов. Автоматы по продаже билетов, к примеру, дезинфицировали каждые 1,5-2 часа. Для сравнения: в Тайбэе поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, обрабатывались лишь каждые четыре часа, а в Нью-Йорке — только дважды в день.

Московский метрополитен в период пандемии доказал, что может работать в любых условиях, подчеркнул начальник московского метрополитена Виктор Козловский.

«Плюс в том, что мы в очередной раз доказали, что метрополитен может работать в любых условиях. Ведь посмотрите – метро работает сейчас в том же графике, что и до пандемии. Мы не сократили выпуск, не снизили парность – как сделали в других странах», - объяснил он.

Разумеется, все предпринятые Московским метро внесли значительный вклад в сдерживание распространения коронавирусной инфекции в российской столице и, в конечном счёте, объяснялись заботой о пассажирах.