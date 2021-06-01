«Огонь, как из паяльной лампы»: как ручей спас пожарных-десантников

В Вагайском районе Тюменской области пожарные-десантники, которых направили на тушение крупного лесного пожара у соседей, едва успели спаслись от огня — прыгнув в воду. Видео с места происшествия стало набирать популярность в соцсетях после того, как его разместил на своей странице в TikTok один из пожарных.

События произошли еще 17 мая, но подробности появились на две недели позже. Группа десантников приехала из Свердловской области, 25 человек были направлены на борьбу с огнем в ветреную погоду.

«Нам сказали: «Попробуйте отбиться встречным палом». Сначала все шло более-менее, но потом резко налетел ветер. Это был настоящий ураган. Не знаю его скорость, но огонь со встречного пала пошел прямо на нас. Я в это время был в таборе, потому что простудился. Закапывал вещи в песок. А потом смотрю — все побежали»,

— рассказал порталу 72.ru один из членов бригады Владимир Усатов.

Бригада добежала до ближайшего водоема и спряталась от огня в нем. На кадрах видно, что реку заволокло густым дымом. Десантники кашляют и трут глаза. «Чуть не сдохли две минуты назад. Дышать, ****, нечем!», — комментирует ситуацию на видео один из пожарных.

Группой руководил местный лесничий Ришат Каримов — он проследил, чтобы десантники успели добежать до воды, после чего прыгнул туда сам. Проводник оказался и единственным пострадавшим — он получил серьезные ожоги лица, рук и спины.

«Огонь окружил со всех сторон, шел стеной за нами. Ришат не успел с нами прыгнуть в ручей. Когда он приблизился к воде, на нем загорелась одежда. А от высоких температур треснуло лицо. Было очень страшно. Мы все ныряли в воду, пытались дышать. Огонь буквально прошел над нашими головами. Потом ветер унес пламя в сторону»,

— рассказал парашютист Кирилл Скороходов.

В свою очередь инструктор, руководитель группы Илья Бадртдинов в интервью изданию «АиФ» сообщил, что пожарные отступили, когда огонь пришел со стороны реки и стал зажимать группу в кольцо.

«Я только успел скомандовать — отступаем в реку. Схватили таборное имущество, кто что успел, и нырнули. Вынырнешь, чтобы вдохнуть, — над тобой огонь, как из паяльной лампы, метра полтора над головой. И дымом, конечно, надышишься. Минут 20 так ныряли, пока пожар дальше не прошел», — сообщил Бадртдинов.

Пожарные считают, что если бы не ручей — спастись бы им не удалось.

«На месте бы просто нашли 25 трупов. Но даже потом, когда беда миновала, мы пересчитались и убедились, что все целы, нас не забирали какое-то время. Мы шли пешком. Задыхались от дыма. Мы думали, что за нами отправят борт МЧС, но нет. К нам приехали два УАЗа. Они повезли нас в поселок Комсомольский и расселили в ДК»,

— добавил Владимир Усатов.

Каких-либо комментариев от официальных лиц и служб региона по поводу случившегося пока нет. Из сообщений властей известно только, что в Тюменской области сохраняется сложная пожароопасная ситуация. К тушению привлечены специалисты Минобороны, МЧС и Авиалесоохраны. Самолеты Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26 за минувшие выходные выполнили сотню сбросов воды.

Пожарных-десантников привлекают к тушению, когда пожарная опасность достигает пятого класса (крупный пожар от 201 до 2000 га, в среднем около 1000 га). Их основная задача — ликвидация огня в тех местах, куда не может добраться наземный транспорт. В их распоряжении только ранцевые огнетушители и лопаты.

После прыжка из самолета десантникам нужно приземлится на установленную площадку размером около 50 кв. метров в нескольких километрах от очага, после чего идти туда пешком. Если рядом нет водоема, то десантники сами роют колодцы — им необходимо погасить лесной пожар, не дав огню распространиться до населенных пунктов, пишет «АиФ».

Произошедшее с пожарными из Тюменской области в соцсетях сравнивают с сюжетом фильма «Огонь», который вышел на экраны в конце 2020 года. Главные герои, одного из которых играет Константин Хабенский, — пожарные Авиалесохраны, которые пытаются потушить пламя, подступающее к деревне — в критической ситуации также прячутся от огня в реке.

Снявшийся в картине актер Виктор Добронравов, комментируя тюменскую историю, назвал пожарных-десантников представителями невероятной профессии. То, что для обывателя выглядит, как сюжет блокбастера, для них — обыкновенные рабочие будни. «Такая работа у этих людей», — сказал он в беседе с журналом «Слово и Дело».