Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Хроника

close

«Пустые полки зоомагазинов уже не за горами»

Запрет импорта кормов для домашних животных может стать огромной проблемой для их владельцев

Владельцы зоомагазинов обратились к российским властям с просьбой снять ограничения, поскольку для многих животных речь идет о жизни или смерти. Сама специализированная розница, скорее всего, просто умрет, поскольку более половины ее доходов от продажи импортных кормов – лечебных, диетических и профессиональных.

Скопировать ссылку

Россельхознадзор летом 2020 года запретил импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021-го — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы. И судя по прогнозам участников рынка список далеко не окончательный, хотя и уже очень солидный.

Основанием стало содержание незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах, предназначенных для сельскохозяйственных животных — домашнего скота, который выращивается прежде всего для изготовления продуктов (коровы, свиньи, овцы и т.д). Например, в случае с США незарегистрированные ГМО-компоненты были обнаружены в кормовой добавке для продуктивных животных, в случае с Испанией — в заменителе цельного молока для сельскохозяйственных животных, в случае с Германией — в корме для лошадей.

Домашний животные: кошки, собаки, аквариумные рыбы, декоративные птицы относятся к непродуктивным животным, и к ним вызвавшие подозрения корма и добавки отношения не имели. Но запрет чиновники ввели для всех. Вот только запрет испанского хамона или итальянской мацареллы не одно и тоже, что лечебный и диетический корм для собак и кошек.

«Когда мы говорим импорт кормов, это исключительно профессиональные корма наивысшего качества (с содержанием свежего мяса) и класса «холистик» с большим количеством натуральных ингредиентов, диетические корма для животных с особенностями здоровья, а также лечебные корма, жизненно необходимые для больных кошек и собак», - говорит председатель правления «Союза предприятий зообизнеса» (СПЗ) Кирилл Дмитриев.

В России такие корма практически не производятся.

Необходимо высокотехнологичное производство, хорошая сырьевая база, в том числе наличие множества витаминов и микроэлементов. При этом объем производства только для российского рынка не такой уж большой, чтобы это было интересно для известных в мире компаний.

«Компаниям проще производить их в большом объеме где-то в одном месте, а после развозить мелкими партиями по другим странам. Это не означает, что на каком-то этапе наши предприниматели не начнут делать тоже самое в России, но это точно не вопрос ближайших нескольких лет. А пустые полки зоомагазинов уже не за горами», - беспокоится Дмитриев.

По словам Дмитриева, все, что можно было локализовать, в России уже давно производится.

«Доля российского производства уже более 85%. Это очень высокий уровень локализации, но касается исключительно массового или проще сказать эконом сегмента, который продается в обычной продуктовой рознице», - отметил Дмитриев.

Собственники зоомагазинов говорят, что вынуждены в спешном порядке менять поставщиков. Некоторые известные производители и бренды вообще исчезнут с российского рынка, по мере вымывания запасов на складах.

«Речь идет о десятках марок, достаточно известных на рынке, к которым привыкли и люди, и животные. Существующие российские предприятия и так полностью загружены. Чтобы построить новый завод, который бы производил качественные корма, потребуются годы и специальные технологии высокого уровня, а они дорого стоят. Поэтому мы очень надеемся, что нас услышат, и проблему с ограничением импорта кормов удастся решить», — отмечает генеральный директор сети зоомагазинов «Бетховен» Георгий Чкареули.

Россельхознадзор заявил ТАСС, что не ожидает дефицита кормов на российском рынке.

Основными поставщиками кормов для кошек и собак являются - Франция, Италия, Китай, Чехия, Бельгия. В 2021 году Франция отправила в РФ 18 тыс. 45 т, Италия - 13 тыс. 258 т, Китай - 11 тыс. 452 т, Чехия - 10 тыс. 305 т, Бельгия - 7 тыс. 535 т.

Однако участники рынка резонно беспокоятся, поскольку на одной Италии или Китае далеко не уедешь. Например, с Чехией сейчас тоже отношения не простые. А что делать, если лечебный корм для твоего питомца уже запрещен, задаются вопросом многие: искать аналог или просить знакомых привезти по случаю из-за границы?

Зоомагазины же направили пока письма главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой с просьбой поспособствовать снятию ограничений на ввоз импортных кормов для животных.