«Пустые полки зоомагазинов уже не за горами»

Россельхознадзор летом 2020 года запретил импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021-го — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы. И судя по прогнозам участников рынка список далеко не окончательный, хотя и уже очень солидный.

Основанием стало содержание незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах, предназначенных для сельскохозяйственных животных — домашнего скота, который выращивается прежде всего для изготовления продуктов (коровы, свиньи, овцы и т.д). Например, в случае с США незарегистрированные ГМО-компоненты были обнаружены в кормовой добавке для продуктивных животных, в случае с Испанией — в заменителе цельного молока для сельскохозяйственных животных, в случае с Германией — в корме для лошадей.

Домашний животные: кошки, собаки, аквариумные рыбы, декоративные птицы относятся к непродуктивным животным, и к ним вызвавшие подозрения корма и добавки отношения не имели. Но запрет чиновники ввели для всех. Вот только запрет испанского хамона или итальянской мацареллы не одно и тоже, что лечебный и диетический корм для собак и кошек.

«Когда мы говорим импорт кормов, это исключительно профессиональные корма наивысшего качества (с содержанием свежего мяса) и класса «холистик» с большим количеством натуральных ингредиентов, диетические корма для животных с особенностями здоровья, а также лечебные корма, жизненно необходимые для больных кошек и собак», - говорит председатель правления «Союза предприятий зообизнеса» (СПЗ) Кирилл Дмитриев.

В России такие корма практически не производятся.

Необходимо высокотехнологичное производство, хорошая сырьевая база, в том числе наличие множества витаминов и микроэлементов. При этом объем производства только для российского рынка не такой уж большой, чтобы это было интересно для известных в мире компаний.

«Компаниям проще производить их в большом объеме где-то в одном месте, а после развозить мелкими партиями по другим странам. Это не означает, что на каком-то этапе наши предприниматели не начнут делать тоже самое в России, но это точно не вопрос ближайших нескольких лет. А пустые полки зоомагазинов уже не за горами», - беспокоится Дмитриев.

По словам Дмитриева, все, что можно было локализовать, в России уже давно производится.

«Доля российского производства уже более 85%. Это очень высокий уровень локализации, но касается исключительно массового или проще сказать эконом сегмента, который продается в обычной продуктовой рознице», - отметил Дмитриев.

Собственники зоомагазинов говорят, что вынуждены в спешном порядке менять поставщиков. Некоторые известные производители и бренды вообще исчезнут с российского рынка, по мере вымывания запасов на складах.

«Речь идет о десятках марок, достаточно известных на рынке, к которым привыкли и люди, и животные. Существующие российские предприятия и так полностью загружены. Чтобы построить новый завод, который бы производил качественные корма, потребуются годы и специальные технологии высокого уровня, а они дорого стоят. Поэтому мы очень надеемся, что нас услышат, и проблему с ограничением импорта кормов удастся решить», — отмечает генеральный директор сети зоомагазинов «Бетховен» Георгий Чкареули.

Россельхознадзор заявил ТАСС, что не ожидает дефицита кормов на российском рынке.

Основными поставщиками кормов для кошек и собак являются - Франция, Италия, Китай, Чехия, Бельгия. В 2021 году Франция отправила в РФ 18 тыс. 45 т, Италия - 13 тыс. 258 т, Китай - 11 тыс. 452 т, Чехия - 10 тыс. 305 т, Бельгия - 7 тыс. 535 т.

Однако участники рынка резонно беспокоятся, поскольку на одной Италии или Китае далеко не уедешь. Например, с Чехией сейчас тоже отношения не простые. А что делать, если лечебный корм для твоего питомца уже запрещен, задаются вопросом многие: искать аналог или просить знакомых привезти по случаю из-за границы?

Зоомагазины же направили пока письма главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой с просьбой поспособствовать снятию ограничений на ввоз импортных кормов для животных.