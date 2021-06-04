Заказчика не взяли: полиция поймала подозреваемых в обмане ветерана

Подозреваемые в мошенничестве против ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина задержаны. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве на своем сайте.

«Полицейские задержали подозреваемых», — отметила представитель МВД Ирина Волк. На видеозаписи, обнародованной МВД, показано задержание двух молодых мужчин. Один из них заявил, что просто завел по просьбе некоего заказчика QIWI-кошелек для перевода средств. По его словам, о цели операции он не знал, за посредничество ему посулили 5 тысяч рублей. Второй мужчина сказал, что просто забрал пакет с наличными, он также отрицает, что был в курсе намерений заказчика. Задержание самого предполагаемого организатора мошеннической схемы не показано.

В конце мая Пронин сообщил, что некто позвонил ему на домашний телефон, представившись участковым сотрудником полиции, предложив обращаться по любым вопросам. Вскоре другой мошенник позвонил Пронину и сказал, что убьет его самого и его супругу, потребовав выкуп в размере 400 тыс. рублей.

Ветеран обратился к «участковому», и тот убедил его передать деньги, якобы чтобы поймать вымогателя с поличным. Ветеран поверил псевдо-полицейскому и пошел в банк. Однако в первом отделении ему отказали в снятии наличных, мотивировав отказ опасностью обмана. В другом отделении Пронин все же смог обналичить деньги. После этого «участковый» посоветовал ветерану бросить деньги в окно, где их подобрал бы вымогатель. Вскоре «доброжелатель» перестал выходить на связь.

Пронин обратился в полицию. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», его ход контролирует Главное управление МВД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 июня назвал инцидент «чудовищной ситуацией», также выразив надежду на скорейшую поимку «подонков».

Василию Пронину 96 лет, он участвовал в битве на Курской дуге в 1943 году. Во время парада Победы 9 мая 2021 года она сидел на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным, который укрыл его курткой от холода.

Путин и ветераны

Это не первая ситуация с ветеранами и Путиным, привлекшая внимание СМИ. В декабре 2019 года президент пообещал пригласить на парад в Москву 96-летнего участника ВОВ из Ейска Сергея Терлеева. Он обратился с этой просьбой на «прямую линию» с российским лидером.

9 мая 2018 года, после окончания парада, сотрудники ФСО пытались оттеснить ветерана Дмитрия Сыркашева, который хотел подойти к Путину. Президент направлялся к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, чтобы возложить цветы.

«Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед», — рассказывал сам ветеран. Охранники преградили дорогу ветерану, это заметил Путин, подошел к Сыркашеву, пожал ему руку и предложил вместе пройти в сад.

«Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — заявил впоследствии пресс-секретарь президента Песков.

В сентябре 2015 года Путин ездил в Читу на мероприятия, посвященные 70-летию окончания Второй Мировой войны. Там он поддержал женщину-ветерана, споткнувшуюся во время церемонии. Президент подхватил 93-летнюю Елену Шехтман и рядом с ней принимал парад.

«Цветочки, значит, мы с другой фронтовичкой возложили, и тут меня офицер под руку взял и сказал, что к Путину подведет. А потом ррраз! — и отпустил, а я не ожидала этого, и стала заваливаться. Вот Путин меня и подхватил, спас фронтовичку. Прям в его руках оказалась! Передайте ему спасибо большое за это! Спасибо, что спас меня, а то не представляю, как собрали бы потом старушку. А Путин — молодец такой, каждому ветерану руку пожал, каждому улыбнулся. А это так приятно!» — рассказывала Шехтман «Газете.Ru».