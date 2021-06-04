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Криминал

Заказчика не взяли: полиция поймала подозреваемых в обмане ветерана

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МВД опубликовал видео задержания подозреваемых по делу об обмане ветерана Пронина

Обманувшие ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина мошенники задержаны полицией. На опубликованном МВД видео двое молодых мужчин говорят, что были просто исполнителями. В конце мая сидевший рядом с Путиным на параде Победы пенсионер заявил, что неизвестный убедил его снять с банковского счета 400 тысяч рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию «чудовищной».

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Подозреваемые в мошенничестве против ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина задержаны. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве на своем сайте.

«Полицейские задержали подозреваемых», — отметила представитель МВД Ирина Волк. На видеозаписи, обнародованной МВД, показано задержание двух молодых мужчин. Один из них заявил, что просто завел по просьбе некоего заказчика QIWI-кошелек для перевода средств. По его словам, о цели операции он не знал, за посредничество ему посулили 5 тысяч рублей. Второй мужчина сказал, что просто забрал пакет с наличными, он также отрицает, что был в курсе намерений заказчика. Задержание самого предполагаемого организатора мошеннической схемы не показано.

В конце мая Пронин сообщил, что некто позвонил ему на домашний телефон, представившись участковым сотрудником полиции, предложив обращаться по любым вопросам. Вскоре другой мошенник позвонил Пронину и сказал, что убьет его самого и его супругу, потребовав выкуп в размере 400 тыс. рублей.

Ветеран обратился к «участковому», и тот убедил его передать деньги, якобы чтобы поймать вымогателя с поличным. Ветеран поверил псевдо-полицейскому и пошел в банк. Однако в первом отделении ему отказали в снятии наличных, мотивировав отказ опасностью обмана. В другом отделении Пронин все же смог обналичить деньги. После этого «участковый» посоветовал ветерану бросить деньги в окно, где их подобрал бы вымогатель. Вскоре «доброжелатель» перестал выходить на связь.

Пронин обратился в полицию. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», его ход контролирует Главное управление МВД.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 июня назвал инцидент «чудовищной ситуацией», также выразив надежду на скорейшую поимку «подонков».

Василию Пронину 96 лет, он участвовал в битве на Курской дуге в 1943 году. Во время парада Победы 9 мая 2021 года она сидел на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным, который укрыл его курткой от холода.

Путин и ветераны

Это не первая ситуация с ветеранами и Путиным, привлекшая внимание СМИ. В декабре 2019 года президент пообещал пригласить на парад в Москву 96-летнего участника ВОВ из Ейска Сергея Терлеева. Он обратился с этой просьбой на «прямую линию» с российским лидером.

9 мая 2018 года, после окончания парада, сотрудники ФСО пытались оттеснить ветерана Дмитрия Сыркашева, который хотел подойти к Путину. Президент направлялся к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, чтобы возложить цветы.

«Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед», — рассказывал сам ветеран. Охранники преградили дорогу ветерану, это заметил Путин, подошел к Сыркашеву, пожал ему руку и предложил вместе пройти в сад.

«Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — заявил впоследствии пресс-секретарь президента Песков.

В сентябре 2015 года Путин ездил в Читу на мероприятия, посвященные 70-летию окончания Второй Мировой войны. Там он поддержал женщину-ветерана, споткнувшуюся во время церемонии. Президент подхватил 93-летнюю Елену Шехтман и рядом с ней принимал парад.

«Цветочки, значит, мы с другой фронтовичкой возложили, и тут меня офицер под руку взял и сказал, что к Путину подведет. А потом ррраз! — и отпустил, а я не ожидала этого, и стала заваливаться. Вот Путин меня и подхватил, спас фронтовичку. Прям в его руках оказалась! Передайте ему спасибо большое за это! Спасибо, что спас меня, а то не представляю, как собрали бы потом старушку. А Путин — молодец такой, каждому ветерану руку пожал, каждому улыбнулся. А это так приятно!» — рассказывала Шехтман «Газете.Ru».