Выиграет потребитель и малый бизнес: кабмин под давлением ЕР расширил онлайн-рынок медикаментов

Актуальность темы онлайн торговли медикаментами обострилась во время эпидемии, когда больные в ситуации локдауна должны были решать проблему доступа к лекарствам в экстремальных условиях. Вышедший в 2020 указ президента разрешил онлайн продажу безрецептурных препаратов, решив проблему на базовом уровне.

Однако в тот момент потребителю не удалось получить доступ к лекарствам, продаваемым только по рецепту врача.

Кроме того, правительство решило перестраховаться и допустило к онлайн-торговле сетевые структуры, отсекая небольших торговцев, что поставило в неравное положение ряд территорий, где крупных аптечных сетей может не быть.

Консолидация аптечного рынка находится в России на среднем уровне — так, 10 крупнейших сетей контролируют 30% всех продаж. Однако тренд на укрупнение сохраняется и поддерживается ситуацией кризиса. Если за сетями закрепится монополия на онлайн рынке, они получат еще один инструмент для вытеснения с него малого бизнеса.

Поэтому к 2021 году в этом сегменте сложилась противоречивая картина: рынок интернет-торговли в розничной фарме подрос до 9%, однако его бенефициарами остаются крупные игроки.

Поправки открывают возможность малому бизнесу конкурировать с сетями в интернете, где затраты на инфраструктуру значительно ниже, а значит, предприниматели могут позволить игру на нишевых предложениях. Одновременно депутаты поставили барьеры для ценовой дискриминации: цены в онлайн не должны быть выше, чем в точках физических продаж.

На этом амбиции в ЕР, кажется, не останавливаются.

Следующий шаг, по словам первого зампреда фракции ЕР в парламенте Андрея Исаева, поэтапное разрешение продажи в части рецептурных препаратов.

«Когда мы принимали закон, мы не предполагали внесение целого ряда ограничений, установленных постановлением правительства, — говорит Исаев. — Например, это предложение, что торговая организация должна иметь не менее 10 пунктов продаж. Фактически это решение создавало заведомые преимущества аптечным сетям перед одиночными и малыми аптеками и небольшими сетями. Мы с самого начала подвергли это предложение критике, так же, как и ограничения, связанные с непосредственной торговлей через интернет, возможностью пользоваться услугами агрегаторов и так далее».

В свою очередь, председатель правления ассоциации фармпроизводителей России и других стран ЕАЭС Станислав Наумов видит ряд дальнейших направлений по улучшению законодательства в этой сфере, которые перекликаются с идеями депутатов.

«Первое — нужно ввести в онлайн торговле различение между лекарствами и биологически активными добавками, чтобы не вводить в заблуждение потребителя относительно свойств лекарственных средств, — говорит он. — Второе — имеет смысл связать воедино маркировку, электронный рецепт и реестр потребителей, что позволит перейти к торговле рецептурными препаратами. Подключить к этой системе страховые компании. И третье — важно защитить российский онлайн рынок от демпинга дешёвых дженериков из Азии.

В целом же за последнее время парламент резко активизировал деятельность в области защиты интересов предпринимателей.

Для партий, вступивших в период избирательной кампании, малый бизнес - чувствительный и сложный социальный слой, практически сросшийся с массовым сегментом, но при этом осознающий свою субъектность и свои особые запросы от власти. Последние социологические опросы показывают, что ЕР удерживает в этой группе весомое преимущество (30% по данным ЦСП «Платформа»), однако и другие партии начали конкуренцию за голоса малого бизнеса.