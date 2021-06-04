«Вместе мы победим»: в Сербии и Аргентине началось производство «Спутника V»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции вместе с сербским и аргентинским коллегами Александром Вучичем и Альберто Фернандесом дали старт производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии и Аргентине.

Путин отметил важность наращивания выпуска эффективных, доступных вакцин, для того чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье людей, тем самым снять вынужденных ограничений для деловой активности, что приведет к восстановлению глобального экономического роста.

«Сегодня на пленарном заседании форума уже говорил о том, что российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около четырех процентов», — напомнил Путин.

Препарат «Спутник V» создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, который, по словам Путина, принял участие в организации производства быстрых и высокоточных тест-систем для диагностики COVID-19, а также обеспечил продвижение вакцины за рубежом и сегодня она зарегистрирована в 66 странах с населением более 3 млрд человек.

«РФПИ уже заключил соглашения по производству «Спутника V» более чем в десяти странах мира. Это позволит только за текущий год произвести объём препарата, достаточный для вакцинации сотен миллионов человек», — добавил Путин.

По сообщению РФПИ, официальные данные по вакцинации среди сербских граждан подтверждают самые высокие показатели безопасности российской вакцины среди всех препаратов, включенных в национальный портфель Сербии.

Специалистами не было зафиксировано ни случаев серьезных нежелательных явлений, ни случаев смерти, ни церебрального венозного тромбоза.

«Применение «Спутника V» внесло вклад в достижение Сербией лидирующих показателей по вакцинации населения среди европейских стран. На сегодняшний день в Сербии разными препаратами полностью вакцинировано более четверти населения (28%) — в два раза больше, чем в среднем в Европе (14%)», — говорится в комментарии фонда.

«Спутник V» будет производить Белградский институт вирусологии, вакцин и сывороток Torlak, сообщает пресс-служба сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича.

«Вместе мы победим!» — написал Попович в Twitter.

В Аргентине же вакцину будет производить фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF в городе Пилар в провинции Буэнос-Айрес. Планируется выпускать полмиллиона доз в неделю. В апреле Фернандес заявил, что легко перенес COVID-19 благодаря вакцинации «Спутником V».

Как заявила советник президента Аргентины Сесилия Николини, страна увидит результаты иммунизации «в ближайшие месяцы». Она выразила надежду, что это поможет «пережить будущую зиму и нынешнюю пандемию как можно более защищенными».

Первоначально препарат хотели реализовывать в Аргентине под названием Sputnik Vida, но вскоре было принято решение сохранить родное название, сообщила министр здравоохранения Аргентины Карла Виззотти.

«Надежда и радость приходят с каждой новой партией вакцины», — говорила глава ведомства, когда препарат еще поставляли из России, но не производили в Аргентине.