«Я не скрывал общения с СБУ»: украинец рассказал о задержании ФСБ

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) задержали агента Службы безопасности Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена… разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», — говорится в заявлении спецслужбы. По данным ФСБ,

деятельность Семеняки долгое время «координировалась» сотрудниками контрразведки СБУ: старшим оперуполномоченным по особо важным делам в сфере IT-безопасности старшим лейтенантом Тимуром Гасымовым и замначальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковником Игорем Черняком.

ФСБ сообщает, что в ходе задержания украинца была замечена «попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства». Кураторы из СБУ пытались защитить своего агента, но удаления данных не допустили, отметили российские силовики.

Семеняка должен был покинуть территорию России до 18 июня, ему запрещен въезд в страну на 25 лет. ФСБ заявила, что навредить внешней безопасности России он не успел. ТАСС сообщает, что задержанный подтвердил в ходе опроса сотрудниками российской спецслужбы, что «длительное время поддерживал отношения с представителями украинской спецслужбы».

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Опубликована также видеозапись задержания «украинского агента». На кадрах видно, что во дворе к нему подходят двое мужчин крепкого телосложения в бейсболках, один из них при этом одет в желтую куртку курьера «Яндекс.Еды», после чего Семеняку сажают в микроавтобус и везут на допрос. Демонстрируются также кадры выдворения украинского гражданина за пределы России.

«Газете.Ru» удалось связаться с самим Алексеем Семенякой.

«Про «выдворили» — правда. Про то, что «не нанес ущерб» — тоже. Остальное было совсем не так», — заявил он корреспонденту «Газеты.Ru». По его словам, «консультативная помощь», которую он якобы оказывал СБУ, заключалась «в том, собственно, что во время мероприятий в Украине я не закрывал уши и глаза, а просто участвовал в разговорах. Поэтому и ущерба «за многолетнее сотрудничество» не нанес».

Семеняка также отметил, что не догадывается о том, как ФСБ узнала о его общении с офицерами СБУ (на видеозаписи задержания демонстрируются визитки сотрудников украинских спецслужб). Однако «секрета из этого общения он не делал».

Псевдоним «Рыжий»

В январе 2019 года сотрудники УФСБ России по Воронежской области задержали и выдворили из России украинца, который по заданию СБУ собирал данные о военных объектах и передвижении техники в Крыму, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму.

Отмечается, что гражданин Украины Леонид Каплун работал в сфере пассажирских перевозок. Украинские спецслужбы завербовали его, когда он проходил пограничный контроль в пункте пропуска «Каланчак» (Украина), сообщили в ФСБ. Там добавили, что именно тогда он получил псевдоним «Рыжий».

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск», — указали в сообщении.

Действия гражданина Украины содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 276 («Шпионаж») УК РФ, но в связи с тем, что агент не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось.

«После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун Л.И. выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет», — подчеркнули в сообщении.

В то же время в СБУ опровергали информацию о задержании в России своего человека. Как заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская «Громадському» телеканалу, вся информация ФСБ является фейком, а среди сотрудников спецслужбы якобы не значится сотрудник по имени Леонид Каплун.