ПМЭФ и другие события прошедшей недели: что пишут телеграм-каналы

Неделя началась с подведения итогов праймериз «Единой России».

Например, телеграм-канал «Мейстер» они весьма впечатлили: «В голосовании приняло участие почти 12 миллионов человек. Такой интерес к внутрипартийным выборам можно объяснить курсом на обновление, который избрала для себя «Единая Россия». Свежие лица, ранее не участвовавшие в политической жизни, привлекают голосовать за себя и новый электорат. Причем, новички, которые, казалось бы, только делают первые шаги, порою заставляют подвинуться опытных политиков».

«Новые лица принесут вместе с собой свежие идеи и свежий взгляд на застаревшие проблемы. Тот электорат, который они смогли привлечь на праймериз останется с ними и на основных выборах, пополнив собой ряды традиционных избирателей «Единой России», — делает вывод канал.

Второго июня начал свою работу Петербургский международный экономический форум, а накануне телеграм-канал завела официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все обсуждают Питерский форум, — отметила она в одном из первых своих постов. —

Как бы ни называть подобные мероприятия (форум, выставка, экспо), суть осталась та же - это ярмарка. Они бывают разные, при этом в основе своей принцип заложен простой: людей посмотреть, себя показать <...> Меняются времена, приходят на смену старым технологиям новые. Но из года в год, из столетия в столетие неизменным остаётся стремление «показать товар лицом». Что означает — выставить на показ себя с той стороны, которую каждый сам считает привлекательной. Самое ценное в этой концепции то, что вы все «лица» видите сами, сравниваете и делаете свои выводы. И в этом смысле ПМЭФ-2021 своей цели достиг на все 100».

На прошлой неделе активизировалась работа двух важных общественных проектов.

Во-первых, речь об обществе «Знание». Форматы, в которых будет совершаться его повседневная работа, оставались непубличными недолго, пишет «Адекват».

«От большого майского марафона, который станет ежегодным, возьмут две ключевых вещи: авторитетность (статусность плюс узнаваемость) спикера и диалоговый режим. Пул таких экспертов будет большим, порядка 10 тысяч. Форма самих мероприятий будет как можно более разнообразной и к одному онлайну не сведется – будут и привычные всем поколениям лекции в аудиториях, и классические конференции, а для любителей «Знание» появится и в телевизоре. А главное, пожалуй, в том, что работа общества будет непрерывной – проведение марафонов и фестивалей под его эгидой анонсировано в постоянном режиме и по всей стране», — отмечает канал.

Целеполагание общества «Знания» сформулировано так: обеспечить доступность уникальной научной и вообще профессиональной информации для каждого человека в любой точке страны – причем понимая под доступностью еще и форму подачи. «Иными словами, помощь любому желающему, и в первую очередь молодым, в (до)формировании системной и целостной картины мира по факту объявляется государственным приоритетом стратегического характера. Именно так это работать и должно», — считает канал.

А во-вторых, речь идет о состоявшемся в московском Парке Горького открытии конкурса «Большая перемена». Со времен старта проекта в 2020 году к нему присоединились более 2,5 млн детей и подростков — школьников и студентов колледжей. У каждого участника есть шанс проявить себя: создать проект и презентовать его, либо показать свои таланты в сфере искусства и творчества.

«Судя по сайту конкурса, мотивация для детей не только в призах, но и в общении с профессионалами из разных сфер. Хотя призы тоже вполне себе нормальная мотивация: путёвки в «Артек», путешествия по России, дополнительные баллы при поступлении в университет, ну и, конечно, деньги. Сумма определяется в зависимости от возраста участников и их замыслов», — напоминает РИАN.

Теперь о главном международном скандале прошлой неделе: выяснилось, что за руководством Германии американцам долгое время помогал Копенгаген.

ИА «Стекломой» в этой истории больше всего поражает изначальная неосведомленность датского правительства.

«Хотя что правительство: даже руководство датской военной разведки (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) не было в курсе сотрудничества своих подчиненных с американцами и узнало о нем фактически из расследований Эдварда Сноудена (!). Более того, получив подтверждающую информацию, в FE решили не делиться ею с руководством страны и не задавать неудобных вопросов американским партнерам.

Говоря по существу, обстоятельства произошедшего ставят под вопрос целесообразность существования вообще всех европейских госструктур. Зачем датскому народу такая военная разведка, которая не только не подчиняется демократически избранному руководству страну, но еще и активно содействует преступной (по отношению к Евросоюзу) активности стороннего иностранного государства?

Зачем немецкому народу содержать на свои налоги столь дорогую и монструозную структуру как ЕС, если страны-участники этой структуры много лет ведут подрывную деятельность против Германии в интересах стороннего иностранного государства?

Если бы европейцы действительно обладали геополитическим суверенитетом, то логичным ответом на все эти вопросы стало бы масштабное переформатирование евроатлантической политики Евросоюза и сокращение военного сотрудничества с США.

А так – дело ограничится десятком громких публикаций в СМИ и отставкой нескольких условно высокопоставленных европейских чиновников. После чего все облегченно вздохнут и продолжат борьбу с русскими хакерами, русскими диверсантами и русскими газопроводами», — замечает канал.

Ну, и в заключении — на приятную тему.

Минтруд РФ еще рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в кулуарах ПМЭФ-2021. «Правда, заявил как-то не очень уверенно и замысловато», — считает «Доктор прописал».

«Мы на нее (возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря) обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть», - сказал он

«Казалось бы, и президент идею сделать 31 декабря выходным поддержал, и депутаты Госдумы, и сенаторы. Но однако же… А впрочем, время-то еще есть, — рассуждает канал. — 31 декабря в этом году будет выходным (хоть и пятница), в следующем - тем более, ибо выпадает на субботу. Так что «ближайший горизонт» позволяет не спешить».

На этом все!

До следующей недели….