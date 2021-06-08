«Ростов — не Лас-Вегас»: священники о создании Всероссийского центра венчания

В Ростове Великом Ярославской области планируют создать Всероссийский центр венчания и крещения, который станет частью регионального туристического кластера.

«В городе будет создана и облагорожена туристическая зона. Под Всероссийским центром венчания и крещения не понимается строительство какого-то здания. Это скорее создание серии территорий и смыслов», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Проект находится в стадии разработки, рассказал «Газете.Ru» инвестор проекта Олег Жаров. «Как центр будет выглядеть, пока продумывается. Но тот факт, что будет создан центр венчания и крещения, он вторичный. На самом деле самое важное, что Ростов Великий — это духовный центр России», — уточнил он.

Помимо центра венчания и крещения в городе планируется создать семейный мультимедийный образовательный парк «Золотое кольцо 2.0», музей православия и паломнический центр. Кроме того, намечено комплексное развитие территории и реставрация объектов культурного наследия.

В планах авторов проекта также значится строительство гостиниц при крупных монастырях, городских отелей, кемпинга, оздоровительного комплекса и базы отдыха, создание музея колоколов, музея «Ростов кинематографический», музея озера Неро и других. Реализация проекта в историческом центре Ростова Великого запланирована до конца 2026 года. На все это инвестор пообещал выделить 1,6 млрд рублей.

В Ярославской епархии надеются, что проект подчеркнет духовную значимость Ростова Великого.

«Принципиальная идея, которая реализуется в Ростове, является не нашей внутренней епархиальной инициативой. Поэтому если мы говорим о центре крещений и венчаний, то безусловно имеем в виду скорее знаковую роль Ростова как центра крещения северо-восточной Руси — единственного места в границах нашей страны, где князь Владимир крестил людей лично. То есть в данном случае мы хотим скорее подчеркнуть духовную значимость и преемственность Ростова», — заявил «Газете.Ru» пресс-секретарь епархии Александр Сатомский.

Проводить таинства крещения и венчания в данном центре следует только местным прихожанам, а не парам, которые приедут из других регионов, подчеркнул иерей.

«Безусловно, если мы говорим о венчании и крещении как о таинстве, то совершать их необходимо в рамках той приходской общины, к которой человек принадлежит», — пояснил он.

Между тем, по мнению священнослужителей из других регионов, Всероссийский центр венчания и крещения будет выполнять просветительскую функцию, а развитие туризма за счет него станет «побочным эффектом».

«Привязка к туризму здесь просто ошибка или недопонимание, потому что подобные центры создаются для просветительской работы в первую очередь. Я знаком с деятельностью подобных центров, там идет колоссальная работа. Этот центр нацелен в первую очередь на укрепление понимания, что такое семья — у нас же сегодня проблема с этим», — сообщил «Газете.Ru» отец Николай из города Старого Оскола Белгородской области.

По его словам, 7 из 10 браков в России рано или поздно распадаются — чтобы не усугубить ситуацию, нужно создавать больше подобных центров.

«Здесь важно работать с населением, говоря о том, что крещение — это вход в церковь и начало духовной жизни, а не просто обряд или алгоритм внешних действий. Этот центр оправдывает свое название — может, для кого-то он будет побочным эффектом для развития туризма. Уверяю из опыта, там ведется настоящая работа, очень созидательная», — подчеркнул отец Николай.

«Честно, это бред очередной от чиновников. Берутся за то и лезут туда, о чем не имеют ни малейшего представления. Мы не в США, и Ростов — не Лас-Вегас, а венчание — это не брачная церемония. Допускаю, что при определенных условиях, при привлечении инвестиций и рекламной раскрутке «пиджаки» своего добьются. Однако куда деть духовную составляющую? Ведь венчание — это одно из семи Великих таинств церкви. И подобное отношение к таинствам не пройдет бесследно», — отметил в свою очередь отец Дмитрий из Норильска.