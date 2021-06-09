Пожар начался с ИВЛ: в рязанской больнице погибли три пациента

Причиной пожара в больнице имени Семашко в Рязани могло стать воспламенение проводки из-за перегрузки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом со ссылкой на оперативный штаб области сообщило агентство «Интерфакс». В администрации больницы заявили, что загорелись аппараты ИВЛ, сделанные в Китае. На них не установлены блоки защиты от перепадов напряжения. При этом аппараты были исправны, загорелись они из-за воспламенения проводки.

«Медсестра сначала пыталась потушить [аппарат ИВЛ], вторая медсестра подключилась», — заявил впоследствии губернатор Рязанской области Николай Любимов.

От отравления угарным газом погибли три пациента больницы, им было 63, 68 и 72 года. Еще восемь человек пострадали и были госпитализированы. Семеро находятся в состоянии средней степени тяжести, одна медсестра получила ожоги 75% тела. По словам губернатора, пострадавшие медсестры сначала воспользовались огнетушителями, но ситуация была слишком сложной.

«Началось задымление. Всех стали эвакуировать. Медперсонал начал это делать. Через пять минут буквально прибыли пожарные, машины скорой помощи», — добавил Любимов в эфире «России 24». Всего из больницы эвакуировали 46 человек, из них 36 пациентов и десять медработников. Все они были размещены в соседнем больничном корпусе.

Организация оказания медпомощи пострадавшим в результате пожара была взята под личный контроль министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. В Рязань были отправлены специалисты Федерального центра медицины катастроф. Одну из пострадавших медсестер должны отправить на лечение в Москву, в центр имени Вишневского.

Возбуждено также уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Губернатор Любимов поручил провести проверки соблюдения требований пожарной безопасности во всех региональных больницах. При этом в сгоревшей больнице сработала система пожарной сигнализации, но оборудование отключилось, отметил глава региона.

Известно, что в 2019 году больница ремонтировала аппараты ИВЛ. Однако «взорвавшийся» аппарат, по данным зампреда правительства Рязанской области Романа Петряева, был поставлен в клинику в 2020 году.

Горят и российские аппараты

В мае 2020 года из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких произошли пожары в медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. 9 мая из-за пожара были эвакуированы пациенты и персонал больницы №50 имени Спасокукоцкого на улице Вучетича. Возгорание произошло на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19.

В результате пожара погиб один человек. «К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», – написал в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Возгоранию присвоили второй номер сложности. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м. Всего сотрудники больницы эвакуировали 200 человек. Также из здания в экстренном порядке вывозили аппараты ИВЛ.

12 мая пожар в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия на Северном проспекте унес жизни пяти человек. Все жертвы пожара — пациенты, находившиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и лечившиеся от коронавирусной инфекции. Пожар начался из-за перегрузки одного из аппаратов ИВЛ.

Четыре человека задохнулись угарным газом, еще у одного пациента произошло отключение аппарата вентиляции легких — самостоятельно из-за болезни он дышать не мог.

В июле Росздравнадзор сообщил, что в результате проверки Уральского приборостроительного завода прямой связи между нарушениями в работе аппаратов ИВЛ «Авента-М» и пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга не выявлено не было. Ведомство разрешило их использование в медучреждениях страны.

Подобные аппараты были отправлены в США в рамках гуманитарной помощи. Однако Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) уничтожило 45 российских аппаратов «Авента-М», приборы так и не были использованы.

Как оказалось, для их работы необходимо электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Чтобы подключить аппараты нужны специальные адаптеры.