Кикшеринг в Петербурге остановился. Сервисы ждут «существенных убытков»

Сервис аренды электросамокатов Whoosh приостановил оказание услуг в Санкт-Петербурге до подписания соглашения с городом. Об этом рассказала пресс-секретарь компании Юлия Камойлик.

«Решение связано с возможностью урегулировать с администрацией города все вопросы, касающиеся работы кикшеринга в Петербурге, включая зоны ограничения скорости и запрета движения», — пояснила она.

Выработанные правила будут направлены на обеспечение безопасности и удобства всех участников движения, что особенно актуально в летний период из-за большого потока туристов и проведения чемпионата Европы по футболу, сообщили в Whoosh.

Временно прекратил свою деятельность в городе и сервис по прокату самокатов «Молния», который работает в Санкт-Петербурге с весны 2020 года. «Дополнительные комментарии сейчас излишни, так как разрабатывается документ, который регулирует деятельность кикшеринговых компаний с администрацией города», — уточнили в пресс-службе сервиса.

В Whoosh добавили, приостановка деятельности в Санкт-Петербурге принесет им большие убытки — при этом в других городах ограничивать аренду в компании не планируют.

«Все остальные города работают штатно, в большинстве соглашения с администрациями подписаны. Точную цифру [убытков] не скажу, но существенную, как и паузы в работе», — заявила Камойлик.

По данным СМИ, помимо сервисов Whoosh и «Молния» в Петербурге сейчас невозможно арендовать самокаты Urent, Red wheels, Eleven и Busy-Fly, а в ScooBee нельзя даже зарегистрироваться.

Telegram-канал «Baza» сообщил, что электронные средства передвижения по городу убирают оперативники в рамках уголовных дел, заведенных после ДТП с электросамокатами в Петербурге. Официального подтверждения этой информации нет.

В начале июня в Санкт-Петербурге в офисах ряда сервисов по аренде самокатов, в том числе в компаниях «Молния» и Whoosh, прошли обыски. СК передавал, что мероприятия связаны с уголовным делом о наездах на детей. В ведомстве сообщали о двух таких случаях: в одном пострадал четырехлетний мальчик, в другом пятилетняя девочка.

Еще одно уголовное дело было возбуждено 26 мая по части 1 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» из-за инцидента на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где несколько человек на электросамокатах наехали на мужчину, а затем избили его и скрылись с места происшествия, сообщали в СК.

Согласно уточнению МВД, к водителям электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных устройств мощностью менее 250 кВт применяются те же правила, что и к пешеходам. В случае более высокой мощности устройства приравниваются к мопедам — для управления им необходимо иметь права категории М, соблюдать ПДД и надевать защитную экипировку.

Первая инициатива, которая бы регулировала деятельность средств индивидуальной мобильности, была предложена в 2019 году Минтрансом. Тогда самокатам хотели разрешить выезжать на проезжую часть, пешеходные дорожки, а также ограничить их скорость до 20 км/ч. Однако тогда инициативу отклонили и отправили на доработку.

Только в феврале 2021 года Минтранс вновь предложил поправки в ПДД. В частности, ведомство призвало ограничить скорость до 25 км/ч, в том числе на проезжей части.

В июне с предложениями выступил и Совет по правам человека (СПЧ) — там предложили ввести для самокатов номерные знаки. Пока на федеральном уровне не приняли окончательного решения о том, как регулировать деятельность электросамокатов.

Тем не менее на местном уровне власти некоторых городов уже планируют ограничить скорость движения СИМ. Так, в Москве верхнюю планку по скорости хотят установить на уровне 25 км/ч. В Екатеринбурге и Томске уже определили зоны, где самокаты не могут развивать скорость выше 15 км/ч. В Санкт-Петербурге такую максимальную скорость решили установить для самокатов по всему городу.