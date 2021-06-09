Выпустить дым: в гостиницах предложили открыть курилки

Курение вредит номерам

К внесению в Госдуму готовится законопроект, разрешающий организацию курилок на территории гостиниц.

«Законопроект разработан в сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии (РСТ). Сейчас он выносится на экспертный совет», — заявил «Газете.Ru» его автор — заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Практика показывает, что случаи нарушения запрета на курение на территории гостиниц носят масштабный характер, пояснил он.

«В отсутствие специально приспособленных для курения помещений либо специально отведенных мест на открытом воздухе на территории гостиниц гости курят не только на балконах и в туалетах номеров, но также в комнатах номеров, в коридорах, лифтах, холлах, подсобных помещениях и на лестничных пролетах здания. Тем самым только увеличивая пагубное воздействие окружающего табачного дыма на некурящих граждан, находящихся на территории здания, не говоря уже о создании угрозы пожарной безопасности», — уточнил Кривоносов.

По словам депутата, существенный вред наносится и владельцам гостиниц – вывести табачный дым из помещения непросто, а потому вовремя сдать номер, в котором покурили, следующим постояльцам не всегда возможно. В итоге комната простаивает и возникают убытки.

«Средний экономический ущерб от курения в гостиницах разных категорий, видов и объемов номерного фонда составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей в год», — заявил Кривоносов.

Согласно пояснительной записке, около 35% посетителей среднестатистического трехзвездочного городского отеля на 70 номеров — курильщики. Месячный убыток от них в среднем составляет 34,6 тыс. рублей. В загородном отеле «4 звезды» на 120 номеров курят порядка 25% гостей. В среднем потери, которые терпит от них гостиница, составляют 49,7 тыс. рублей в месяц.

«Гостиницы вынуждены идти на дополнительные траты для устранения последствий курения. Освободившиеся номера приходится специально обрабатывать перед каждым заселением новых гостей – очищать воздух, стирать шторы, проводить химчистку ковролина и так далее», — подтвердил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, участвовавший в разработке законопроекта.

«Дать людям возможность»

Кроме того, курение в номерах приводит к регулярному срабатыванию датчиков дыма и конфликтам с сотрудниками службы пожарной безопасности, добавил Сергей Кривоносов.

«Зачастую, обращая внимание на установленный в номере датчик дыма, гости размыкают контакты устройства для его выключения, что негативно сказывается на пожарной безопасности всей гостиницы», — рассказал он.

Парламентарий также отметил, что, опасаясь скандалов, постояльцы не оставляют окурки в мусорном ведре, а выбрасывают их в окно, что создает риски возгорания в других помещениях.

«Появление специально отведенных для курения помещений и зон вернет комфортную атмосферу для курящих гостей, а остальных избавит от невольной необходимости нюхать табачный дым, то есть быть «пассивными курильщиками», — заявил в свою очередь Андрей Игнатьев.

Член комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Султан Хамзаев считает инициативу «не нужной мерой».

«Закон о защите здоровья граждан от табачного дыма нелегко нам дался, и статистика показывает, что он дает положительный эффект. У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть четкая дорожная карта – если хотите защитить здоровья граждан, сократите зоны для курения; не хотите – увеличивайте их. Я считаю, что послабления не нужны», — рассуждает он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, напротив, назвал законопроект жизнеспособным.

«Любые запреты, которые можно обойти, наносят гораздо больший вред. И как раз проблема в том, что, несмотря на наличие датчиков, гости курят в гостиницах. Нужно понимать, что насколько бы хорошим ни был клининг, некурящему человек сложно находиться в номере, где кто-то курил. Поэтому, наверное, лучше прописать правило, дать возможность людям, которые предпочитают курить, делать это в специальных зонах, чтобы они никому не мешали и не нарушали запреты», — сказал он.

Организация курилок, согласно законопроекту, возможна как в изолированных помещениях с вентиляцией, так и на улице. Расходы по созданию таких зон лягут на владельцев гостиниц и отелей.