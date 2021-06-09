«Не движение, а черепаший ход»: к чему приведет снижение скорости до 30 км/ч

Снизить скорость с 60 до 30 км/ч нужно в переулках, проездах, а также на улицах густонаселенных спальных районов Москвы, считает лидер проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Конечно, нужно ограничивать скорость до 30 км/ч, потому что это реальный шанс выжить для пешеходов при столкновении с автомобилем — больше 80%. Это должны быть маленькие пешеходные зоны, переулки, проезды, где школы и детские сады — это наибольшие точки притяжения. Там люди не ходят по переходам, они передвигаются по любой краткой траектории.

Хорошо бы и в спальных районах такое ввести — где-нибудь в Бирюлево или Чертаново. Потому что там такое скопление людей, что машинам быстро двигаться нельзя», — сказал он «Газете.Ru».

Автоэксперт напомнил, что ГИБДД уже семь лет не занимается организацией дорожного движения, поэтому решение по этому вопросу остается за властями каждого региона и города.

С мнением о необходимости нового лимита не согласился автоэксперт Дмитрий Славнов — он привел в пример негативный опыт подмосковного города Ногинска, где по всей территории скорость ограничена до 40 км/ч.

«При такой скорости водитель не смотрит за обстановкой на дороге, а следит за спидометром, чтобы не превысить допустимый порог — то же будет и при 30 км/ч на дорогах Москвы. Кроме того, обсуждается вопрос об отмене или снижении до 10 км/ч допустимого превышения скорости — и в итоге это будет не движение на машине, а черепаший ход», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Не поддержали идею снижения скорости и в Госдуме. «У нас же не та дорожная инфраструктура, как в Европе: в Москве много всего настроено, много знаков, путаница. Есть ввести 30 км/ч, город вообще встанет. Стройте подземные переходы для пешеходов, не надо доходить до абсурда», — заявил «Газете.Ru» член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Подобные меры необходимо вводить только на аварийно-опасных участках дорог: выставлять знаки и устанавливать камеры, считает Дмитрий Славнов. «Скорость — это не панацея. Нельзя по всему городу снижать скоростной порог до 30 км/ч. Это обернется тем, что люди будут смотреть не на дорогу, а на спидометр», — подчеркнул он.

Чтобы усилить безопасность на дорогах, лучше ввести скрытые патрули. То есть чтобы сотрудники ЦОДД или ГИБДД на гражданских машинах фотографировали нарушителей.

«То есть в потоке машин будет гражданский, который может в любой момент сфотографировать вас, как вы в телефоне сидите или от дороги отвлекаетесь. Благодаря этому сидеть в телефонах в пробке будут гораздо меньше, а ведь именно по этой причине происходят мелкие ДТП.

Просто в следующий раз человек уже задумается — смотреть ему на дорогу или заглянуть в телефон и потерять деньги. От этого аварийность упадет и пробки уйдут», — убежден эксперт

Рассуждения о снижении скорости в городе до 30 км/ч начались после 6-й Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН, которая проходила с 17 по 23 мая. Там в частности обсуждался скоростной порог на тех улицах, «где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу».

В Госавтоинспекции России поддержали инициативу, однако отметили, что делать это стоит индивидуально и обоснованно для каждой из улиц.

«Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — пояснил ТАСС начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

По его словам, чем ниже скорость на дорогах, тем меньше погибших. Однако он полагает, что не стоит доводить подобные запреты до абсурда. «Можно вообще запретить дорожное движение, и погибших не будет», — добавил он.

При этом в самом МВД выступили категорически против снижения максимальной скорости движения в городах. «МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», — заявил РИА «Новости» глава ГИБДД РФ Михаил Черников. По его словам, предлагающие снизить скорость в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов.