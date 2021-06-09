Как в столице усилят борьбу с коронавирусной инфекцией

В Москве будет усилен контроль за соблюдением правил индивидуальной защиты посетителями заведений общественного питания, торговых центров и ночных клубов. Власти намерены прибегнуть к таким мерам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

«С сегодняшнего дня [в Москве] усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», — предупредил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Он заметил, что власти будут усиленно контролировать предприятия и организации, которые не соблюдают саннормы. «Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора», — предупредил он.

По словам Данчикова, особое внимание власти обратят на общепит, клубы, концерты. Начальник Главконтроля напомнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере 4-5 тыс. рублей. Юрлица за нарушение саннорм могут лишиться от 300 тыс. рублей до 1 млн. В случае повторных нарушений возможна приостановка деятельности до 90 суток.

«Ответственное поведение и соблюдение всех установленных норм и правил позволит нам избежать роста числа заболевших, а также не вводить дополнительные ограничительные мероприятия. Также обращаю внимание, что в городе Москве развернута вакцинация для всех желающих, и вакцинация является эффективным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сказал Данчиков, заметив, что в Москве ситуация с коронавирусом ухудшается, наблюдается рост заболеваемости.

Меры по усилению контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима усилят и в поездах Московских центральных диаметров, Московской железной дороги и Октябрьской железной дороги.

«В связи с ужесточением масочно-перчаточного режима в общественных местах Москвы ЦППК усилит контроль за ношением средств индивидуальной защиты на протяжении всей поездки в электропоездах и на инфраструктуре. Компания принимает необходимые меры, чтобы гарантировать соответствие рейсов критериям безопасности - проводит регулярную дезинфекцию на платформах и в поездах, масштабно информирует пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток», — цитирует ТАСС пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Сенатор Ольга Ковитиди в комментарии RT выразила мнение, что такие действия властей оправданны и требуют поддержки как со стороны жителей столицы, так и со стороны гостей города.

«Мы обязаны максимально исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции. Ведь здоровье каждого — это богатство всех. Существующая эпидемиологическая ситуация требует контроля и соблюдения мер предосторожности», — подчеркнула чиновница.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ресторанному бизнесу, общепиту и всем, кто занимается торговлей, призвав предпринимателей соблюдать саннормы. «Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», — отметил глава города на встрече с рестораторами.

При этом он заверил, что власти столицы не планируют вводить локдаун из-за сложной ситуации с распространением вируса. Собянин отметил, что на данной стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без ввода локдауна, передает РИА «Новости».

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 4124 новых случая коронавируса, что стало наибольшим показателем с 16 января. Всего на сегодняшний день заболели свыше 1,2 млн москвичей, выздоровели 1,08 млн. При этом за время пандемии коронавируса скончались более 20,6 тыс. жителей города.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, повышение уровня заболеваемости связано с несоблюдением профилактических мер.

»Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», — подчеркнула она.

Ракова призвала всех москвичей соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, а также сократить социальные контакты, если это возможно. Она напомнила, что при первых признаках простуды нужно обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением.