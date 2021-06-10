Какие показания дали свидетели по делу о крушении Boeing рейса MH17 на Украине

Бывший командир роты ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах (позывной «Борисыч»), давая показания в качестве свидетеля по делу о крушении лайнера Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил, что не видел ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук» на территории военного конфликта на юго-востоке Украины.

На рассмотрении дела по существу Окружным судом в Гааге судья Дагмар Костер сообщил, что Цемах был допрошен в августе — сентябре 2019 года, до передачи России в рамках обмена заключенными. Это единственный свидетель, непосредственно участвовавший в боевых действиях в районе городов Торез и Снежное, передает РИА «Новости».

«Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был. Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК «Бук», в том числе в Снежном», — указал судья.

Узнать и приобщить к делу показания Цемаха попросила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова (бывший командир военной разведки ДНР). По словам тен Дуссхате, командир ПВО может рассказать, перемещался ли «Бук» через КПП между Торезом и Снежным в день трагедии – 17 июля.

В 2015 году Цемаха освободили от должности и направили на учет в военкомат Донецка. В марте 2017 года он был назначен замкомандира батальона воинской части 08819, однако впоследствии досрочно уволен в запас по возрасту.

В июне 2019 года сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали Цемаха в поселке Снежное и вывезли с занятой ополченцами территории. Цемах находился под следствием в Киеве, 7 сентября украинские власти передали его России в рамках обмена заключенными.

Президент Украины Владимир Зеленский консультировался с европейскими лидерами перед передачей Цемаха. Как указали в офисе украинского лидера, перед осуществлением обмена удерживаемыми лицами Киев выполнил все необходимые процедуры, на которых настаивали Нидерланды.

Лайнер Boeing 777 рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе города Шахтерск Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Объединённая следственная группа (JIT) под руководством прокуратуры Нидерландов заявила, что Boeing якобы был сбит из населенного пункта Первомайское,.

Нидерландский прокурор Тейс Бергер рассказал, что было проведено расследование, в ходе которого специалисты по свидетельским показаниям и фото восстановили маршрут «Бука».

По их данным, путь заканчивается как раз около Первомайского, что по словам Бергера, доказывает, что ракета могла быть выпущена из этого района.

Ранее, 9 июня, были озвучены двадцать свидетельских показаний, которые, по мнению JIT, указывают на то, что пуск ракеты был произведен с фермерского поля недалеко от села Первомайский.

Также суд обсуждает несколько фотографий дымового следа, сделанных свидетелями во время крушения MH17. Всего следствием было просмотрено более 500 видео и фото «Бука», «найденных в интернете».

Следствие предъявило обвинения россиянам Игорю Стрелкову, Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинскому гражданину Леониду Харченко. По версии JIT, «Бук» принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде 20-й гвардейской армии ВС РФ, которая базируется в Курске.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на это подчеркивал, что российские ЗРК «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и орудия иных систем.

Сделанная в 1980-х годах на заводе в подмосковном Долгопрудном ракета оказалась после распада Советского Союза в военной части, дислоцированной на Украине, указали в ведомстве. Это подразделение ВСУ в 2014 году принимало участие в боях в Донбассе.

Также Министерство обороны РФ указало, что видео о «перевозке» «Бука» на территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии.

«Изображения тягача, трейлера и «Бука» были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи, а в эпизоде, отображающем перемещение «Бука» по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи», — указало Минобороны РФ.

В ведомстве заверили, что эффект движения камеры и изменения фокусного расстояния был создан посредством анимации статичного кадра, «о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях», заявил, что Соединенные Штаты утаивают факты колоссальной важности, которые могли бы помочь узнать истинную причину трагедии MH-17, сообщает ТАСС.

«Они до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа с малайзийским «Боингом». На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт», — пояснил дипломат.