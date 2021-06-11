Выстрелы на Красной площади: акционист инсценировал самоубийство

На Красной площади в Москве полицейские задержали художника-акциониста Павла Крисевича. Видео задержания опубликовал Telegram-канал издания «Сота».

«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД «Китай-город», где он сейчас находится», — рассказал адвокат Сергей Тельнов в комментарии ТАСС.

Юрист не смог уточнить, какой пистолет был у художника и откуда он его взял. «По предварительным данным, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова», — отметил источник агентства в правоохранительных органах.

Как рассказала РБК подруга Крисевича Анастасия Михайлова, «с Павлом все хорошо». «Это не боевые патроны. Он цел», — добавила она.

По данным источника «Интерфакса», акционист хотел изобразить самоубийство. Собеседник агентства рассказал, что вместе с Крисевичем была задержана и журналистка «Соты» Ника Самусик за съемку акции. Она также находится в ОП «Китай-город».

Активиста и журналистку отвели на следственные действия, адвоката к ним якобы не пускают. «Связи с Никой сейчас нет, последнее, что она успела сообщить, — ей вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ [«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»]», — пишет Telegram-канал издания «Сота», отмечая, что «перед выстрелом Павел Крисевич произнес манифест».

В своем манифесте, который акционист распространил накануне, говорится, что выстрел – «единственный способ избавиться от страха и репрессий». После акции на Красной площади против Крисевича возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», пишет «Подъем».

Это не первое задержание и не первая акция Крисевича.

В начале ноября прошлого года он сымитировал распятие. Для этого молодой человек пришел на Лубянку к зданию ФСБ, привязал к рукам большой крест и зажег фаеры. Суд тогда назначил ему 15 суток ареста.

Деятельность Крисевича привела к тому, что его отчислили из Российского университета дружбы народов. В феврале он попытался восстановиться через Гагаринский суд Москвы, но суд признал отчисление законным.

Зимой этого года на Арбате акционист забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Его задержали, признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и арестовали на 14 суток.

После того, как он отбыл положенный срок, молодого человека задержали на выходе из спецприемника и снова привлекли к административной ответственности, но уже по другой статье КоАП РФ.

«Суд признал моего доверителя виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил организации или проведении митинга или акции») и арестовал на 25 суток. Мы обязательно будем обжаловать данное решение», — отмечал его адвокат Сергей Тельнов после заседания пресненского суда Москвы 8 февраля.

В начале мая этого года Крисевич и художница Анастасия Михайлова устроили в Санкт-Петербурге выставку. Она была направлена против пыток, репрессий и за свободу творчества. Во время мероприятия активистов задержали, составив протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).