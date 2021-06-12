Россияне стали чаще умирать из-за спиртного

В России повысилась смертность из-за причин, обусловленных алкоголем. Если в 2019 года спиртные напитки стали причиной смерти 47 427 человек, то в 2020 году этот показатель составил 50 435, отмечает РБК со ссылкой на Росстат.

При этом в 2019 году смертность от алкоголя снизилась почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда от употребления спиртного скончались 48 786 россиян.

В 2020 году выросло также число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Росстат насчитал свыше 24 тыс. умерших по этой причине. Таким образом, за год показатель увеличился на 20%. В 2019 году из-за проблем с психикой умерли 19 440 граждан России, что указало на снижение показателя по сравнению с 2018 годом.

В феврале этого года Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА), как пишут «Известия», сообщал, что в 2020 году зафиксирован рост потребления водки на душу населения на 2% по сравнению с 2019 годом. В среднем россияне употребляют 4,9 л водки на человека.

На фоне пандемии коронавируса и самоизоляции весной 2020 года глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что за время самоизоляции потребление россиянами алкоголя увеличилось на 2-3%. Он подчеркивал, что потребление спиртных напитков во время распространения опасного вируса «категорически неприемлемо», так как алкоголь снижает иммунитет. На фоне этого некоторые регионы — Якутия, Карелия, Башкирия и другие — вводили временные ограничения на продажу спиртного.

В мае прошлого года Минздрав также объявил о разработке концепции по сокращению к 2030 году потребления населением алкогольной продукции. Замначальника отдела правового регулирования в сфере общественного здоровья департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Анна Высоцкая отметила, что запрет на потребление несовершеннолетними алкоголя не в полной мере решает проблему алкоголизации российской молодежи.

«В настоящее время Минздравом России внесен в правительство РФ проект федерального закона, предусматривающий увеличение до 21 года минимального возраста для легальной покупки алкоголя», — сообщила она.

Законопроект подразумевает запрет на продажу алкоголя, который крепче 16,5%, россиянам моложе 21 года. Уровень установлен на пороговом значении крепости вина.

В ведомстве подчеркнули, что употребление крепких алкогольных напитков значительно повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Ранее Минфин России не поддержал законопроект Минздрава. Кроме того, с медиками не согласны и в Минэкономразвития — там считают запрет на продажу крепкого алкоголя молодым людям необоснованным.

Создание антиалкогольной концепции и других нормативно-правовых актов по борьбе с другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Он включен в национальный проект «Демография».