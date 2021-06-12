Путин рассказал о последствиях своей вакцинации

У президента России Владимира Путина после вакцинации вторым компонентом препарата против коронавируса нового типа COVID-19 поднялась температура, об этом он сам рассказал на церемонии вручения медалей «Герой Труда» и государственных премий в Георгиевском зале Кремля.

Среди лауреатов был и Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавшего вакцину против COVID-19 «Спутник V», передает РИА «Новости».

«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было», — сказал Путин.

Также присутствовавшие в зале замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ Сергей Борисевич указали на «абсолютную нормальность» такого поведения организма, поскольку в состав препарата входит «чужеродный белок».

«Чистим хорошо, Владимир Владимирович, в отличие от [вакцины Vaxzevria, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской фармацевтической компанией] AstraZeneca», — добавил, со своей стороны, Гинцбург.

Путин в ответ напомнил, что, в отличие от препарата, созданного российскими специалистами, вакцина Vaxzevria содержит обезьяний белок.

«Это более дешевые технологии», — сказал Гинцбург.

«А стоит дороже», — заключил президент России.

Путин вакцинировался от коронавируса 23 марта, об этом он рассказал на совещании по вопросам наращивания производства препаратов и ходе вакцинации, проходившем в режиме видеоконференции.

Каким препаратом вакцинировался Путин, он не уточнил. Сейчас, по его словам, российскими научно-исследовательскими институтами разрабатывается целый ряд вакцин против коронавирусной инфекции.

Три из них уже зарегистрированы в России — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», разработанная ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак», созданная ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался раскрыть, каким именно препаратом вакцинировался президент.

«Одну из трех наших. Все хорошие и надежные», — ответил тогда представитель Кремля.

Также Песков сообщал, что после первого укола у Путина не было никаких побочных эффектов. В начале мая Путин заявил о хороших показателях по антителам к коронавирусу после прививки. Он отметил, что анализ на наличие антител у него взяли 9 мая и результат оказался позитивным.

ˆˆˆКто еще из политиков прививался в этом годуˆˆˆ

Президент США Джо Байден вакцинировался американо-немецким препаратом от Pfizer/BioNTech 21 декабря, второй дозой — 12 января нынешнего года. Вакцинация 78-летнего политика транслировалась в прямом эфире.

Также в начале нынешнего года вакцинировались от коронавируса нового типа 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и 99-летний принц Филипп, ныне покойный. Укол был сделан домашним врачом Виндзорского замка.

«Когда вы получаете вакцину, у вас появляется ощущение, что вы защищены, что, я думаю, очень важно. Я получила много писем от людей, которые были очень удивлены тем, насколько легко мне было вакцинироваться», — рассказала королева во время беседы с представителями Национальной службы здравоохранения (NHS), курирующими доставку вакцины по Соединенному Королевству.

Вакцинированный прошедшей зимой премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал произошедшее «маленьким уколом для человека и огромным шагом для здоровья человечества».

«Мы упорно трудились, чтобы привезти миллионы вакцин в нашу маленькую страну. Израиль — одна из первых стран, кто начал проводить массовую вакцинацию», — написал он у себя на странице в Facebook.

В январе президент Аргентины Альберто Фернандес привился российским «Спутником V», поблагодарив весь медицинский персонал, работающий над вакцинацией. «Мы должны продолжать заботиться о себе», — заявил Фернандес.

В марте привился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вакцинация прошла во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS).

«Вакцинировался препаратом от COVID-19 в AIIMS. Примечательно, как наши врачи и ученые в короткие сроки поработали над усилением глобальной борьбы с COVID-19. Я обращаюсь ко всем, кто имеет право на вакцинацию: вместе сделаем Индию свободной от COVID-19!» — призвал от в Twitter.

В апреле от коронавируса привился президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, 65-летний политик получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.

Также весной прошел вакцинацию «Спутником V» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он привился препаратом, который произвели на Карагандинском фармацевтическом заводе. По словам пресс-секретаря президента, после вакцинации у Токаева сохранялось хорошее самочувствие, а побочных эффектов не было.