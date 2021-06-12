«Врачи борются за его жизнь»: мэр Кисловодска упал с электросамоката

По последним данным, мэр Кисловодска Александр Курбатов находится в коме, сообщает «КП — Ставрополь» со ссылкой на источник правоохранительных органах. Чиновника прооперировали, его состояние врачи все еще оценивают как тяжелое.

Глава города был найден днем 12 июня без сознания около местного санатория случайным прохожим, который вызвал «скорую помощь». Врачи диагностировали у 51-летнего Курбатова черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота.

Как рассказали очевидцы, в момент аварии Курбатов двигался со скоростью 50-55 км/ч, но по неустановленной пока причине упал, передает издание «Блокнот». Алкоголя в крови чиновника обнаружено не было. Известно, что за несколько часов до аварии градоначальник присутствовал на городском праздновании Дня России – соответствующие видео он выложил в соцсетях.

«Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь», — написал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава городской думы Кисловодска Любовь Волошина рассказала ТАСС, что мэр мог удариться головой о бордюр после падения, поэтому получил такие серьезные травмы.

В последнее время власти в России стали ужесточать правила пользования электросамокатами. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявил о подготовке новой редакции правил работы сервисов краткосрочной аренды электрических самокатов, сообщает «Интерфакс».

«Мы подготовили обновленные правила работы (...) сервисов «шеринга» электросамокатов», — указано в сообщении департамента.

Новые правила ограничат скорость электрических самокатов до 25 км/ч. Кроме того, в Москве, в парках и территориях рядом с ними, а также в «наиболее проблемных зонах» скорость электросамокатов будет автоматически сокращаться до 15 км/ч. На данный момент в российской столице существует в общей сложности 45 таких зон.

Кроме того, обновленные правила регламентируют отдельные требования к инфраструктуре операторов проката — общее количество и распределение самокатов по Москве.

Нововведение ограничивает количество электросамокатов у одного сервиса до десяти тысяч, при этом 30% самокатов должны располагаться внутри Садового кольца, еще 30% — между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а оставшиеся 40% — за пределами ТТК.

В свою очередь, глава петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что в городе запретили пользоваться электросамокатами пьяным и подросткам. По его словам, отслеживать выполнения этого требования будут сами кикшеринговые компании.

«Если человек на самокате упал, то это повод для кикшеринговой компании расторгнуть с ним договор. Контролировать это должны сами кикшеринговые компании. Ответственность на их стороне. Это их имущество», — сказал чиновник «Подъему».

Кроме того, комитет и крупнейшие городские сервисы аренды электросамокатов подписали соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

Новые соглашения запрещают передвигаться на самокатах по Дворцовой и Сенатской площадям, а также по Малой Морской улице. Также до 12 июля на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту, устанавливается ограничение скорости до 10 км/ч.

На этих участках скорость будет ограничена 15 км/ч, на остальной территории города передвигаться на самокатах можно будет не быстрее 20 км/ч.

«В основу соглашения включены следующие пункты: полный запрет движения самокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади. В рамках проведения Евро-2020 движение самокатов будет ограничено в границах улиц размещения фан-зон, стадиона и мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков; ограничение скорости до 10 км на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту», — отметил Поляков.