Триколор в стратосфере, граффити про «русскую душу», памятник Невскому в Minecraft: как отмечали День России

«В этом году вместе с нашими учеными из Подмосковья мы запустили флаг России до уровня стратосферы, организуем экскурсии для школьников и студентов в различные музеи, связанные с историей России. Уже стала доброй традицией и такая акция, как «Пироги России», которая закладывает принципы добрососедства. Люди объединяются в группы и пекут пироги, многие из которых потом попадут в дома-интернаты, к старшему поколению, чтобы они тоже отметили День России», - рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

В субботу ОНФ развернуо российский триколор по всей стране, а к инициативе присоединился медиахолдинг MAER, в результате чего крупнейшая в стране сеть медиафасадов транслирует уникальные фотографии и видео флага России в самых разных точках страны.

А вот в Иркутской области, участники акции «Мы вместе» и команды «Молодежка ОНФ» установили российский флаг на крыше 22-этажной башни «Небо» — самого высокого здания областного центра. Триколор также закрепили в Севастополе в бухте Ласпи, водрузили на вершины гор Бештау в Ставропольском крае и Иремель в Башкортостане. В Рязанской Белгородской, Воронежской, Липецкой областях и Ставропольском крае флаг России подняли на воздушном шаре, а в городском парке культуры и отдыха в Орле появился нарисованный бело-сине-красный символ России.

В Волгоградской области общественники с помощью иллюминации окрасят в цвета флага РФ мост через Волгу. «Молодёжка ОНФ» организовала по всей стране и мото-, авто- и велопробеги с триколором.

В свою очередь, художники арт-кластера «Таврида» нанесли приуроченные к празднованию Дня России огромные граффити на подпорную стену одноименной трассы.

«Фигура девушки в центре – это воплощение русской доброты, свободы, открытости. У нее теплая улыбка, она лучезарная и даже немного светится. Это обобщенный образ русской души – не исторический, а сегодняшний, современный», – рассказал РЕН-ТВ Александр Милицин, резидент арт-кластера «Таврида», один из создателей граффити.

А вот активистка Российского движения школьников вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера создала памятник Александру Невскому в виртуальной вселенной Minecraft. Идея возведения именно этого объекта в популярной игре принадлежит шестнадцатилетней Елизавете Жилиной из города Анжеро-Судженска (Кемеровская область).

Политические партии и их активисты также не остались в стороне.

Например, в Перми активисты реготделения «Единой России» выложили название страны из 600 флагов-триколор на футбольном поле стадиона «Динамо». На Ставрополье две тысячи человек в честь праздника зажгли надпись «Привет, Россия!» из 4000 свечей на Каскадной лестнице в Железноводске.

В Нижнем Новгороде более 1200 человек в парке Победы впервые создали масштабное изображение российского флага и цифры «800» размером 40 на 30 метров, подняв цветные таблички.

Проводился в субботу и фестиваль «Блогеры России».

Он также был приурочен к Дню России. Участниками мероприятия стали почти десятки тысяч челрвек на шести площадках по всей стране.

На Поклонной горе в День России прошла торжественная церемония подъема государственного флага России, в которой принимали участие приняли участие Герои Труда, курсанты военно-патриотического центра «Вымпел», «Волонтеры Победы», кадеты, гвардейцы и участники Поискового движения.

День России знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений, заявил в субботу президент Владимир Путин.

По словам главы государства, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков».

«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», — добавил Путин.