Рейды по барам: регионы усиливают меры по COVID-19

Петербург на рейдах

В Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19 власти ужесточат контроль за соблюдением антикоронавирусных правил, действующих до 12 июля, барами, ресторанами и торговыми центрами, вплоть до принудительной приостановки их работы.

«Сегодня нам необходима «нулевая толерантность» к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. <…> У нас есть все для того, чтобы соответствовать условиям «новой нормальности», — сказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, те, кто отказывается от следования ограничениям, ставят под угрозу здоровье свое и окружающих и репутацию Петербурга.

Беглов также добавил, что в городе усилят дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и всех общественных мест.

С свою очередь, руководитель регионального Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что заведения в городе нарушают правила эпидемической безопасности и ослабляют контроль со стороны персонала за посетителями, собирающимися на массовые просмотры матчей идущего сейчас Чемпионата Европы по футболу.

Сотрудники комитета питерской мэрии по вопросам законности правопорядка и комитета по контролю за имуществом вместе с коллегами из Роспотребнадзора и полицейскими проводят рейды в транспорте и ТЦ на предмет наличия масок у горожан и составляют на них административные протоколы.

«Проверялось наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использования дезинфицирующих средств, соблюдения стандартов санитарной безопасности, наличия QR-кодов», — сообщили в Смольном.

Нарушения были найдены в торговых центрах «Июнь» на Индустриальном, «Заневский каскад» на Заневском, «Охта Молл» на Брантовской дороге, «Лондон Молл» на улице Коллонтай и «Европолис» на Полюстровском проспекте, пишет «Фонтанка».

Москва на выходных

В Москве также растет число ежедневно фиксируемых случаев COVID-19, для предотвращения распространения инфекции мэр Сергей Собянин объявил выходные с 15 по 19 июня.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года. Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных», — рассказал градоначальник.

Он также посоветовал предприятиям города перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию, в целом не менее 30% сотрудников.

Также в мегаполисе до 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, а рестораны, бары, кафе, ночные клубы, караоке, боулинги теперь работают до 11 вечера.

«Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, департамента и ОАТИ проведут рейды на предмет соблюдения барами, клубами, караоке, ресторанами запрета на работу с 23.00 до 06.00», — рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в беседе с ТАСС.

В крупных городских парках закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предупредил о сильных потерях общепита в ходе действия ограничений, передает ТАСС.

«Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но, если это произойдет, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации», — сказал омбудсмен.

Иваново на замке, Петрозаводск на спецрежиме

В Ивановской области власти ввели ограничения на въезд — всем прибывающим нужно провести в самоизоляции 14 дней либо весь срок пребывания, если он меньше двух недель.

На самоизоляцию можно будет не уходить тем, что прошел полный курс вакцинации или имеет справку об отрицательном тесте на COVID-19, который сделан не ранее, чем за три дня до въезда в регион. Также от ограничений освобождены те, кто может показать справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января нынешнего года.

«Соблюдение правил пребывания в Ивановской области контролируется сотрудниками полиции, в том числе на постах на въезде в регион. Наряды ДПС выставлены на костромском, ярославском и московском направлении — проходит круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации», — пишет сайт Ivanovo News.

В Карелии также усиливают меры в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, об этом написал в Facebook глава республики Артур Парфенчиков.

«В последнее время мы отмечаем ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей республике и увеличение числа больных коронавирусом среди детей до 17 лет. В первую очередь среди дошкольников. Кроме того, в Карелии выявлены случаи новых штаммов инфекции — южноафриканский и британский и новый северо-западный штамм», — указал глава региона.

В этой связи власти рекомендовали всем работодателям перевести сотрудников на удаленку, к участию в массовых мероприятиях допускать тех, у кого есть справка об отрицательном анализе на коронавирус. Органы власти с 15 июня переводятся на спецрежим работы.