«На свалку истории»: россиянам запретили показывать фото нацистов

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который запрещает гражданам публично демонстрировать изображения лиц нацистских военных преступников.

«Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма», — говорится на сайте Госдумы.

Один из соавторов законопроекта вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил в своем Telegram-канале про «скандальные истории, когда фотографии преступников загружались на портал «Бессмертного полка», а в Москве свободно продаются футболки и сувенирная продукция с портретами Гитлера и символикой нацистов».

«Бороться с такими проявлениями нужно максимально решительно. Оправдание «это лишь шутка» не пройдет. Для тех, кто виновен в гибели десятков миллионов людей, есть лишь одна участь — навсегда остаться на свалке истории без права на реабилитацию», — добавил он.

Запрет распространяется на демонстрацию выступлений и изображений как «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала», так и сотрудничавших с ними. Такие материалы депутаты причислили к экстремистским проявлениям.

Изменению подлежат законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Поправки будут внесены по аналогии с публичным запретом на демонстрацию нацистской атрибутики и символики в России. Напомним, согласно ст. 20.3 КоАП РФ, за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики для россиян предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. Должностным лицам грозит штраф до 4 тыс. рублей с конфискацией, юридическим — до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета нарушения.

«Это понадобилось сделать, потому что в прошлом году, под такие святые даты, как 75-летие Победы, активизируются всевозможные любители получения идеологических печенек с Запада. Стали появляться дичайшие случаи. То в центре Москвы в магазине торгуют блузками с изображением Гитлера, то на витрине выставлены бюстики нацистских вождей, то в Роспечати находят марки с изображениями нацистских вождей. Этот вопрос полностью опущен», — рассказала председатель комитета по культуре Елена Ямпольская в середине февраля этого года.

Она подчеркивала, что инициатива призвана скорректировать этот «упущенный вопрос».

Госдума также планирует обязать СМИ упоминать о ликвидации или запрете на территории РФ какой-либо террористической организации. В настоящее время инициатива прошла второе чтение. Согласно закону «О СМИ», такая необходимость есть только при распространении информации об экстремистских организациях. Тем не менее СМИ делают такие пометки и в случае с террористическими организациями по рекомендации Роскомнадзора.

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский предлагают внести изменения в ст. 13.15.1 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), а сам запрет прописать в законе «О средствах массовой информации».

Как отмечает ТАСС, Госдума уже приняла в третьем чтении административные штрафы за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они ликвидированы или признаны запрещенными на территории России.

За неисполнение этих требований будет грозить штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.