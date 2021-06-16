Цветные волосы и яркий макияж: за что педагоги не любят учеников

Делом 18-летнего учащегося Уральского политехнического колледжа Романа Щербакова, которому занизили оценку за дипломную работу из-за зеленых волос, взял на контроль замначальника регионального управления Минобразования Юрий Зеленов. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам студент.

«Министерство образования разбирается. Завтра я пишу заявление, где подробно для них в письменном виде объясняю эту ситуацию. После этого уже будет решаться, пересмотрят оценку за мою работу или нет», — отмечает Щербаков.

Диплом он защищал накануне, 15 июня. На опубликованном в соцсетях видео одна из преподавательниц, комментируя диплом Щербакова, говорит: «Тут совсем неоднозначно. Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили! Поэтому ты получаешь «хорошо». На возражения студента члены комиссии заявили, что он «пришел как на дискотеку», забыв про дресс-код.

Роман добавил, что учителя и раньше комментировали его внешний вид, однако без агрессии и занижения оценок. «Какие-то шутки в мою сторону были от педагогов, просто подколы. «Опять яркий» — типа такого. Обидных реплик не было — просто внимание на меня обращали и комментировали», — пояснил он.

Из-за инцидента менять внешность Щербаков не планирует. «Я вообще никак не буду больше себя ограничивать — я буду делать с внешностью то, что хочу. Татуировки, пирсинг, волосы — это абсолютно никак не должно влиять на образование и на оценку моей работы или ума», — заключил студент.

Ранее, 17 мая 2021 года, похожая история произошла в школе города Морозовска Ростовской области. Там учительница попыталась криками заставить школьницу смыть яркий макияж. На записи, сделанной другими учащимися, видно, как педагог держит 14-летнюю девочку за руки и шею. Далее она с криками заводит девочку в класс и начинает отчитывать на глазах у одноклассников.

«Сейчас ты узнаешь, как вас нужно воспитывать. Посмотрите на нее, красавица! Пришла она мне нервы трепать… Ты правда не догоняешь, как себя вести, не доходит до тебя? Убирай все немедленно!», — кричит женщина.

В отделе образования Морозовского района тогда сообщали, что родители девочки не стали подавать жалобу на педагога. Тем не менее учительница извинилась перед школьницей и уволилась по собственному желанию.

Отметим, что в части 1 статьи 38 ФЗ № 273 «Об образовании» сказано, что школа может сама устанавливать требования к одежде учащихся, ее цвету, фасону, знакам отличия. Требования должны быть оформлены в отдельном локальном акте, который, в свою очередь, должен быть утвержден профсоюзом, родительским советом и советом учеников.

При этом устанавливать требования к прическе, цвету волос и другим внешним особенностям школы не могут. Даже если внешний вид ученика не соответствует требованиям внутреннего устава, выгнать его из школы или отстранить от занятий администрация не имеет права. Педагоги могут только поговорить с ребенком или родителями.

Дискриминация учеников по их внешнему виду — неприемлемый подход, убежден кандидат психологических наук, историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Такое недопустимо, абсурдно и мы должны это пресекать. Да, мы можем предъявлять какие-то претензии к внешнему виду ученика и делаем это порой. Но внешность ученика не должна иметь никакой связи с оценкой его знаний. По-моему, это базовое педагогическое положение, которое должен понимать любой педагог еще на этапе выбора профессии», — сказал он «Газете.Ru».

Снегуров подчеркнул, что даже если ситуация не однозначна, при вынесении оценки педагог все равно должен встать на сторону ученика. «Свои эстетические взгляды надо умерять», — заключил он.